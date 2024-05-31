駐京周記：靈光寺佛牙舍利瞻禮 年輕人沓至

作為世界唯二的供奉佛牙舍利的佛牙舍利塔，北京八大處靈光寺於本月中旬重啟佛牙舍利瞻禮。據佛教史籍記載，釋迦牟尼圓寂後，遺身焚化，僅有兩顆佛牙舍利留供人間。一顆傳到斯里蘭卡，另一顆供奉於北京八大處靈光寺佛牙舍利塔內。每年靈光寺都會開放佛牙舍利瞻禮，但一次僅開放20天左右。此次開放參拜日期，為5月17日至6月5日。

每逢開塔，都會有來自世界各地的佛教信徒前來靈光寺參拜。且每逢初一、十五，都會有香客前來燒香。不過寺內師父稱，新冠疫情後供香的人數也有所減少。原本初一、十五有10萬左右信徒前來供香，疫情後人數減半，僅5萬餘人。

香客外地趕來 香灰手鏈賣斷貨

前來參拜供香的信徒從靈光寺山前正門進入，可至佛牙舍利塔前供香跪拜後，進入等待區排隊前往塔基瞻仰佛牙舍利。許多香客都是專程從外地趕來，還有各地佛教組織也前來聖地朝拜。

現場觀察，昨日前來瞻禮的人中，不乏20歲左右的年輕人，很多結伴而來。他們供香參拜，流程也十分熟稔。並不止靈光寺，內地有愈來愈多的年輕人前往各地佛寺參拜，北京雍和宮的香灰手鏈更是賣到斷貨。

目前，雍和宮每天開放前就已大排長龍。上午9時，雍和宮開門後，檢票處旁的「法物流通處」很快變得水泄不通。雍和宮手串早已能和北京稻香村、全聚德一起稱為北京特產。小紅書上雍和宮手串的筆記就有12萬餘條，很多年輕人在分享自己求手串的經驗，還有許多來不了的人在求人代購。

有人調侃，「這屆年輕人在上班和上學之間，選擇了上香」。上香後再求個籤解個禍，更成為年輕人的「心理安慰」。若問他們是不是虔誠的佛教徒，他們也會答「信則靈」，然後匆匆收起雍和宮的手串，又會在下一個寺廟求一個「護身符」。似乎「遇事不決，相信玄學」已經成為了年輕人的信條。

靈光寺參拜結束，恰逢雨停。回家路上，剛好收到全國政協民族和宗教委員會副主任苟仲文受查的消息。

駐京記者 王佩凡