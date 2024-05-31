特朗普揚言炸京援台 解放軍斥喪心病狂

美國《華盛頓郵報》28日引述消息人士說法，在為選舉募款的閉門活動中，特朗普發表的言論經常「令支持者大吃一驚」，尤其是在外交政策領域。

曾獲特朗普派任駐歐洲安全暨合作組織（OSCE）大使的季爾默（James Gilmore）日前在台灣對記者表示，「我相信特朗普執政後將支持台灣。他在第一個任期內就是如此。」

國防部強調「台獨」等於戰爭

中國國防部昨舉行例行記者會，吳謙被問及特朗普有關言論時回應，「如果這一報道是屬實的話，上述言論是非常喪心病狂的」。

吳謙稱，解放軍有「三個不相信」，即「不相信有完成不了的任務，不相信有克服不了的困難，不相信有戰勝不了的敵人」。他亦重申，祖國統一是不可阻擋的歷史大勢，「台獨」等於戰爭，分裂沒有和平。

不過中美向好的交流範疇未受影響，美國華盛頓國家動物園當地時間29日宣布，年底將迎來兩隻中國大熊貓保護研究中心的大熊貓，牠們是雄性大熊貓「寶力」和雌性大熊貓「青寶」。其中，「寶力」的媽媽是出生在華盛頓國家動物園的「寶寶」，牠的外祖父母是在華盛頓國家動物園旅居20餘年的「添添」和「美香」。

中美交流未受影響 年底多兩熊貓赴美

去年11月，「添添」、「美香」和牠們的幼崽「小奇跡」從華盛頓返回中國，眾多美國民眾參加了「告別派對」。