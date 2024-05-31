5月31日是中馬建交紀念日。據星洲日報消息，諾曼向隨團採訪的大馬媒體指出，隨着副首相拿督斯里阿末扎希（中國稱扎希德）展開訪華行程，紀念建交50周年的高層互訪行程也將陸續展開，中國國務院總理李強也將在6月到訪馬來西亞。

1974年5月31日，中國時任總理周恩來與馬來西亞時任首相拉扎克簽署聯合公報，兩國正式建交。馬來西亞是東盟國家中，第一個與中國建交的國家。

大馬尋增華旅客國民赴華免簽30日

去年底，馬來西亞已邀請習近平訪問，並尋求將中國旅客數目增加到每年500萬人次，以推動經濟增長。大馬近期宣布對中國旅客實行30日免簽證旅遊政策，中國方面亦對馬來西亞等12個國家免簽政策延長至2025年底，但馬來西亞人到中國只能免簽15日，當局正爭取30日的免簽待遇。

諾曼表示，副首相拿督前日與李強舉行約45分鐘的會談上，向中方提出這項要求；李強則作出積極與正面的回應，指此事正由相關單位密切跟進及研究。他亦提到，受免簽政策惠及，大馬今年首4個月，每月平均迎來約27萬名中國遊客，較去年同一時期增加了217%。

習近平上一次訪馬是2013年10月，在該次訪問中，他宣布提升中馬關係為「全面戰略伙伴關係」。