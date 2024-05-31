中阿會議習促止戰 力撐巴立國 支持召開大型權威實效國際和會

時隔4年，中國-阿拉伯國家合作論壇第十屆部長級會議開幕式昨在北京釣魚台國賓館舉行，習近平及4位阿拉伯國家元首出席，突顯高規格。開幕式上除展望中阿合作，以巴衝突亦是重點。

人道主義援助加碼 多供5億人民幣

習近平發言時重申中方的「兩國方案」立場，並呼籲舉行國際和會。習近平說，中東是一片發展沃土，但這片土地上戰火仍在延燒；去年10月以來，巴以衝突劇烈升級，人民遭受沉重苦難。他宣布，中方將在前期1億元人民幣緊急人道主義援助的基礎上，再提供5億元人民幣援助，支持緩解加沙人道主義危機和戰後重建；將向聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處提供300萬美元捐款，支持工程處向加沙地區提供緊急人道主義援助。

「面對動盪不安的世界，相互尊重是和睦相處之道，公平正義是持久安全之基。」習近平說，面對更加多元的世界，對話多一分、對抗就少一分，包容多一點、隔閡就少一點。他強調，中國和阿拉伯國家都肩負着實現各自民族振興、加快國家建設的時代使命；中方願同阿方守望相助，平等互利，包容互鑑，緊密協作，把中阿關係建設成維護世界和平穩定的標竿、高質量共建「一帶一路」的樣板、不同文明和諧共生的典範、探索全球治理正確路徑的表率。

中阿聯合聲明 推動盡快平息加沙衝突

新華社報道，習近平發表主旨講話前，同巴林國王哈馬德、埃及總統塞西、突尼斯總統賽義德、阿聯酋總統穆罕默德、阿盟秘書長蓋特以及22名阿拉伯國家代表團團長一一握手並集體合影。

中國外長王毅與阿方主席、毛里塔尼亞外長馬爾祖克，以及阿盟秘書長蓋特，在部長級會議結束後共同會見記者。王毅表示，會議最強烈的呼聲，是堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利；共同發表《中國和阿拉伯國家關於巴勒斯坦問題的聯合聲明》，發出推動加沙衝突盡快平息、推動巴勒斯坦問題全面公正持久解決的正義之聲。

會議昨還簽署了《北京宣言》和《中國－阿拉伯國家合作論壇2024年至2026年行動執行計劃》。部長級會議是中阿合作論壇的長期機制和例會安排，每2年在中國或阿盟總部，或任一阿拉伯國家輪流舉辦一次。2018年7月第八屆部長級會議在北京舉行；2020年7月因應新冠疫情，第九屆部長級會議以視像方式舉行。2022年12月，首屆中國-阿拉伯國家峰會在沙特利雅得舉行。

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