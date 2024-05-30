安徽滁河受污染 4官員遭免職 局長稱「喝茅台也能死人，需做毒性分析嗎？」

石油助劑廠失火 混合物流入河

據「央視新聞」報道，滁河南京浦口段近日出現大量死魚死蝦並傳出惡臭，負責打撈的村民表示河道滿是黑色污物。報道稱，水質異常的原因是安徽滁州富信石油助劑有限公司倉庫本月7日的危化品粗甲醇失火，導致近20噸危化品粗甲醇與大量滅火消防泡沫、甘油、糖蜜等混合物流入滁河。當局通報稱，全椒縣未經科學論證，盲目決策，以保障城鎮居民生產生活用水和沿滁河地區農業用水為由，22日開閘放水，致使滁河部分河段水體渾濁、黑臭、溶解氧下降、魚蝦大量死亡。

被指開閘放水致河水黑臭魚蝦亡

面對央視鏡頭，竇平表示，「這方面我也沒看到哪個法律法規要求必須做毒性分析……對消防的水，我認為沒有必要做」，他又稱「喝茅台也能喝死人，需要對茅台做毒性分析嗎？我認為沒有必要」。楊俊則稱「我說真話，我還有兩個月就退休啦，我也不該過多地問這些事情」。楊仁義表示，從未接到民衆投訴。

節目一經播出，3個官員的回應遭網民炮轟，並引起當局重視。安徽省委書記韓俊昨天主持召開省委專題會議指出，滁河水質受污染是重大生態環境損害事件，後果十分嚴重、性質十分惡劣，事件原因不複雜，但處置過程拖延拖沓，造成嚴重後果。

會議稱，此次事件本可避免，但一些幹部在處理過程中心存僥倖、亂作為，面對問題遮遮掩掩，總想蒙混過關，造成小事拖大、大事拖炸；個別幹部面對媒體採訪時信口開河，造成不良影響。會議稱，事件反映出少數黨員幹部程序意識、法治意識淡薄。會議強調，要徹查事件全過程，理清屬地黨委政府、職能部門和企業責任，絕不掩蓋真相、絕不推卸責任，要處理失職瀆職幹部，對涉嫌違法犯罪的要依法追究。