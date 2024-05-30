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柬命名最貴公路「習近平大道」 稱謝恩

【明報專訊】柬埔寨首相洪瑪奈前日宣布，將金邊一段道路命名「習近平大道」，以感謝中國國家主席習近平對柬埔寨發展做出的歷史性貢獻。

據「中國駐柬埔寨大使館」公眾號消息，在當日的道路命名儀式上，洪瑪奈指出，在習近平主席和柬方領導人關心和推動下，柬中關係進入歷史最好時期。為感謝習主席對柬埔寨發展做出的歷史性貢獻，柬政府決定將金邊三環路一號公路至四號公路段命名為「習近平大道」，與金邊現有的「毛澤東大道」交相輝映，彰顯柬中傳統友誼的歷史傳承。

柬政府出資 中方承建貸款

「習近平大道」位於金邊三環路南段，全長約48公里。由中國的上海建工集團承建，工程耗資4.64億美元，是當時柬埔寨史上造價最昂貴的道路，由柬埔寨政府出資，中國也為此提供優惠貸款。

洪瑪奈亦在facebook寫道，柬中關係源遠流長，已發展到密不可分的水平，「這種關係體現了相互信任，特別是政治信任的價值觀」。中國的援助不僅促進了柬埔寨社會經濟發展，也增強了柬埔寨的政治獨立。他也讚揚中國「一帶一路」對當地經濟社會發展的貢獻。

中國駐柬埔寨大使王文天在儀式上表示，已故西哈努克太皇在1965年命名了「毛澤東大道」，近一個甲子後，洪瑪奈首相命名「習近平大道」，成為兩國關係歷久彌新、繼往開來新的里程碑。

相關字詞﹕洪瑪奈 中柬關係 習近平 柬埔寨

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