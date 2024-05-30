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國新辦指美侵人權 警暴力增

【明報專訊】國務院新聞辦公室昨發表《2023年美國侵犯人權報告》，指美國的人權狀况繼續惡化，並批評其長期奉行霸權主義，加劇區域緊張局勢。

國新辦連續多年發表美國侵犯人權報告。據新華社報道，該份《報告》分為7個部分，指出美國人權朝着兩極分化的方向發展。與佔據政治、經濟和社會支配地位的少數人相比，大多數普通民眾愈來愈被邊緣化，基本權利和自由被虛置。

指美虛置民眾自由 操弄選舉

報告稱，美國政黨惡鬥、政府失能、治理失效，公民和政治權利淪為空談。美國槍支暴力造成慘痛生命代價，約4.3萬人死於槍支暴力，平均每日死亡117人。警察暴力愈演愈烈，執法問責制度如虛設，有大規模監禁與強迫勞動問題。選舉操弄肆意橫行，政府公信力下跌。

報告顯示，美國種族主義根深蒂固，種族歧視嚴重。聯合國專家指出，針對非洲裔的種族主義已滲透美國警隊和司法系統。由於醫療服務領域存在種族歧視，非洲裔孕產婦死亡率是白人女性的約3倍。近6成亞裔稱面臨種族歧視，針對華裔科學家的「中國行動計劃」貽害深遠。

報告強調，美國長期奉行霸權主義，推行強權政治，濫用武力和單邊制裁。持續向他國輸送集束彈藥等武器，加劇區域緊張局勢和地區武裝衝突，造成大量平民傷亡和嚴重人道主義危機。大肆實施「外國代理人」行動，破壞他國社會穩定，侵犯他國人權。

另一方面，中美高層間的接觸對話持續，中國副外長馬朝旭今（30日）起訪美4日。外交部昨宣布，應美方邀請，馬朝旭將於5月30日至6月2日訪問美國，同美國常務副國務卿坎貝爾舉行磋商，並同美國各界人士代表接觸交流。

相關字詞﹕馬朝旭 霸權主義 國新辦 人權報告

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