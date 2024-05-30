習晤埃及總統 籲加沙立即停火

據新華社報道，包括塞西在內，巴林國王哈馬德、突尼斯總統賽義德、阿聯酋總統穆罕默德同樣應習近平邀請，於5月28日至6月1日對中國進行國事訪問，並出席今日在北京舉行的中國-阿拉伯國家合作論壇第十屆部長級會議開幕式。

塞西稱支持中國完全統一

昨下午，習近平在人民大會堂與塞西會談。習近平提到，今年是中埃建立全面戰略伙伴關係10周年。中方願同埃方在傳統領域及新興領域加強合作，深化經貿投資合作，鼓勵更多中國企業赴埃及投資興業。

塞西表示，期待同中方進一步深化全面戰略伙伴關係，並努力促進區域和平穩定。埃方恪守一個中國原則，堅定支持中方在涉台、涉港、涉藏、人權等核心利益議題上的立場，堅定支持中國實現國家完全統一。

習稱人道局勢嚴峻 塞西讚公道

雙方還就巴以衝突交換意見。習近平指出，加沙人道主義局勢極其嚴峻，中方深感痛心，當務之急是立即停火止戰。塞西表示，埃方高度讚賞中方在巴勒斯坦問題上始終主持公道，願同中方保持密切溝通，推動加沙地區緊張局勢盡快得到緩解。

另邊廂，國務院總理李強昨上午在北京人民大會堂會見來華進行國事訪問的赤道幾內亞總統奧比昂。李強表示，中國和赤道幾內亞有着「鐵桿」兄弟情誼。雙方建交54年來，相互信賴、相互支持始終是兩國關係的鮮明底色。