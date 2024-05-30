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台藝人表忠潮 國台辦稱真情流露 紛轉帖撐統一 台國安局長：陸壓迫手法之一

【明報專訊】台灣新一屆政府上台後解放軍一連2日環台軍演，同時間台灣藝人掀起一波政治表態潮宣稱「我們中國（人）」，大陸網民更列出未表態的藝人名單，將這些藝人視為認同「台獨」。台國安局長蔡明彥昨（29日）總結大陸對台娛樂產業壓迫手法，稱包括要求簽署認同書、威脅查稅、管控演出活動3種。國台辦則表示，這些天近百名台灣演藝人員以各種方式表達對兩岸關係、對中華兒女身分認同的態度，「都是自然而然的真情流露」。

有稱我們中國 網民列未表態名單視台獨

央視上周於微博發布「統一」海報，文中提到「統一是大勢所趨、大義所在」，許多台灣藝人接連轉發。央視隨後也截圖點名，名單中包括歐陽娜娜、蘇有朋、侯佩岑、張韶涵、陳喬恩、汪東城、吳克群、吳奇隆、陳妍希、楊丞琳等18名藝人轉發，此外，五月天、蔡依林等也公開宣稱「我們中國（人）」。大陸網民列出尚未表態的藝人名單，包括周杰倫、霍建華、賈靜雯、彭于晏、阮經天、徐若瑄等知名藝人都出現在內。

蔡明彥：施壓對象不止藝人

台媒引述蔡明彥表示，不方便評論個別藝人的表態，但就目前所接收到的情報資訊，大陸壓迫藝人表態的形式包含：要求藝人或是經紀公司簽署認同書，內容包含「九二共識」、一個中國，並要求展演時不能批評大陸時政；第二、威脅經紀公司查稅並且要求配合進行政治的宣傳操作；第三、針對演唱會以公安等理由管控入場人數，造成活動策劃公司的壓力。他補充，施壓的對象不止演藝人員，包含其他藝文工作者、企業界，到大陸經商、求學都可能面臨到這類型施壓，在進行兩岸交流的時候也應能示警，讓相關單位注意到大陸操作手法。

另邊廂，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨在例行新聞發布會上，回應台灣藝人表態支持統一一事稱，這些天有近百名台灣演藝人員以各種方式表達對兩岸關係、對中華兒女身分認同的態度，有的轉發「央視新聞」首發的「統一」海報，這個海報在微博的閱讀量已經超過18億次，轉發量也有1700多萬次，希望那些說什麼「被迫表態」的人看得到。朱鳳蓮表示，有的藝人向粉絲講述從自家長輩了解到自己祖籍地和名字的淵源，還有的說兩岸都是中華兒女、盼更多交流，可以說是接力式表達兩岸都是中國人。「這些都是自然而然的真情流露。」

指民進黨心虛 加碼綠色恐怖

朱鳳蓮說，賴清德及民進黨有些人出於政治私利，蓄意製造兩岸對立對抗，給這些台灣演藝人員扣上所謂「被迫表態」的帽子，充分說明兩點：第一，民進黨當局非常心虛，害怕兩岸同胞走近走親，不但刻意忽略台灣要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，還百般打壓污衊；第二，民進黨當局在加碼製造「綠色恐怖」，讓很多台灣民眾不敢說出心裏話。她強調，大陸方面積極支持台灣演藝人員來大陸參加各類演出活動，共同推進兩岸文化市場繁榮發展，促進兩岸同胞情感共鳴和心靈契合。也歡迎台灣的年輕朋友們來大陸觀看各類演出活動，體驗大陸的精彩生活。

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相關字詞﹕施壓 政治立場 兩岸關係 表態

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