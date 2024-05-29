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國安部：「入境查手機」論荒謬 反華勢力潑髒水

【明報專訊】國安部昨日（28日）發文批評「所有人入境中國都會被查手機」論調實屬荒謬至極，指那些心懷叵測之人，恐懼其危害中國家安全的行為遭到嚴厲打擊，就對中國執法部門進行「潑髒水」式的惡意攻擊，純屬「賊喊捉賊」。

國安部近期公布的《國家安全機關行政執法程序規定》和《國家安全機關辦理刑事案件程序規定》，將於7月1日正式生效。有關規定提到「給予執法人員有檢查旅客行李與電子設備的權力」，引起外界擔憂。

稱無關反間諜工作不得隨意查驗

國安部微信公號發布文章《「入境查手機」的荒謬論調可以休矣》，指出近期一些境外反華敵對勢力以「惡人先告狀」的方式，對這兩個嚴格依據上位法制定的部門規章大肆炒作，惡意編造所謂「入境中國被查手機」這類聳人聽聞的言論；形容這是標準的「欲加之罪，何患無辭」的蓄意抹黑，更是典型的「以己度人、賊喊捉賊」的自我鏡像。

文章指出，《反間諜法》、《刑事訴訟法》等作為兩份部門規章的上位法，分別對國家安全機關的行政執法權、刑事偵查權作出授權性規定；對國安機關查驗電子設備設施均有一系列嚴格限定，包括明確查驗前提、對象、流程，與反間諜工作無關的情况下，國安人員不能私自隨意查驗，緊急情况下必須立即查驗的也須經地級市以上國安機關負責人批准。

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