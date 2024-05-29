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「巴蜀鬼才」魏明倫逝世 享年83歲 「三反」思想「三獨」精神貫穿劇作

【明報專訊】有「巴蜀鬼才」之稱的內地著名劇作家魏明倫昨日上午8時40分在四川成都病逝，享年83歲。魏明倫在戲劇、雜文、辭賦、楹聯等領域成果豐碩，他的「三反」（反思歷史、反抗封建、反對專制）思想，和「三獨」（獨立思考、獨家發現、獨特表述）精神貫穿作品，上世紀八十年代創作的《潘金蓮》等一系列作品對文藝界影響深遠。

四川省藝術研究院昨發布訃告，提到魏明倫為中國戲劇家協會原副主席、中國戲劇文學學會原會長、四川文聯原副主席、四川作協原副主席。他2021年獲中國文聯頒發終身成就戲劇家稱號、2022年獲中國戲劇文學學會頒發終身成就藝術家稱號。

魏明倫1941年出生，四川內江人，童年唱戲謀生，9歲登台，業餘自修文學，1956年起發表詩歌雜文。改革開放後，他連續創作《易膽大》、《四姑娘》、《巴山秀才》三獲全國優秀劇本獎；《中國公主杜蘭朵》在北京與佛羅倫薩歌劇院的《圖蘭朵》同時公演，成為中西文化磨合佳話。

川劇《潘金蓮》轟動 掀婦女命運反思

在1982年首次公映的《易膽大》描述清朝戲班藝人悲慘生活，以及他們為生存、尊嚴而抗爭故事，是魏明倫成名作。爾後1985年問世的荒誕川劇《潘金蓮》更轟動一時，引起海內外討論，是魏明倫代表作之一。

《潘金蓮》安排賈寶玉、安娜•卡列尼娜、施耐庵、呂莎莎（1983年小說《花園街五號》女主角）等古今人物和小說角色，跨越時代相逢於同一舞台演繹，揭示《水滸傳》、《金瓶梅》「淫婦」角色潘金蓮由單純到複雜、由掙扎到沉淪、由無辜到有罪的悲劇主題，掀起大眾對中國古代婦女命運的反思。

四川「封面新聞」2018年訪問魏明倫時，他稱「潘金蓮」本來是一個女人的沉淪史，他通過重新審視，重新表現潘金蓮，這在80年代中期觸動、衝擊社會神經。

「我的成功秘訣是：喜新厭舊、得寸進尺、見利忘義、無法無天。」魏明倫曾對《人民日報》分享創作心得，指喜新厭舊是創新不守舊；得寸進尺是不滿足於已取得的成績；見利忘義是眼中有利於時代要求，有利於觀眾的追求，沒有僵化、陳腐教條；無法無天是不受陳舊條框束縛，大膽突破，勇於創新。

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