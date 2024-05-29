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抗戰大片《援軍》半路捱狙 上映前遭左派批美化國軍降領

【明報專訊】今年迎來抗日戰爭「衡陽保衛戰」（6月23日至8月8日）80周年，原定下月底上映、宣傳造勢已展開的正能量抗戰愛國片《援軍明日到達》（下稱《援軍》），近日卻因衡陽國軍守將方先覺的形象掀起爭議，遭左派愛國網民半路狙擊，熱搜過後，電影所有微博帖文、網頁文章昨已被「404」封禁。

這部曾被估計可達60億元（人民幣，下同）票房，挑戰《長津湖》的戰爭大片，如今是否如期上映成疑。

衡陽會戰守47天 投降獲授勳

《援軍》講述了1944年的衡陽會戰，當時中國軍隊以18,000將士和4000名衡陽民工抵擋日軍11萬兵力，孤軍堅守了47天。這場保衛戰是抗戰中，唯一一次日軍作戰傷亡超過中國軍隊的戰例，被譽為「東方的莫斯科保衛戰」。戰事最後，守城的最高指揮官、國軍將領方先覺，因援軍遲遲未到，以「保證生存官兵安全，保證傷兵得到救治」為條件與日軍談判投降。

方先覺1945年獲頒中華民國青天白日勳章，1949年移台擔任軍職，1983年在台北病逝。近日的最大爭議，正正圍繞方先覺被塑造的形象。電影的不少宣傳中，展現出其正面形象，一些自媒體文章也提到方先覺為了保全手下傷兵生命，無奈投降。

烏有之鄉等多個左派輿論據點的反對者則認為，電影不應美化投降人物，將方先覺塑造為愛國抗日英雄形象，批評這是歷史虛無主義。「援軍明日可到達，而方先覺選擇今天投降，這樣的人如果能被正面歌頌，那我們價值觀最不能動搖的那塊基石就要鬆動了」。左派人士的不少文章將方先覺批評為「軟弱投敵」。

公開資料顯示，電影早在2019年已獲國家電影局立項，總投資超過5億，內地影帝于和偉飾演方先覺，導演兼編劇劉和平在衡陽出生長大，他也是歷史學者，內地經典歷史劇包括《大明王朝1566》、《雍正王朝》均出自其手。衡陽當局在《援軍》未上映前也已雄心勃勃，期望影視帶旺地方文旅。近日在深圳文博會上，衡陽還公布「憑電影門票可到衡陽旅遊免門票」的活動。

微博刪帖 稱攻擊電影審查

在《援軍》遭狙擊一事發酵後，有關當局擔憂事態擴大，急忙「釜底抽薪」壓熱搜。新浪微博站方前日公告，稱近期在電影的相關討論中，「有個別用戶偏離電影內容本身討論方向，發布鼓譟投降主義、炒作歷史虛無主義的違規內容，甚至發布泛化攻擊我國電影審查制度以及我國制度體制的極端言論」，站方予以嚴肅處置。站方公布清理144條違規內容，16個帳號遭禁言、關閉帳號；呼籲網民切勿惡意關聯揣測、泛化攻擊。

被刪帖的包括《環球時報》前總編胡錫進，他日前曾發帖表示，這部片子的拍攝得到衡陽市支持，且在電影總局已過審，應相信支持拍攝此片和過審的各級領導和工作人員的集體判斷力。被刪帖後，他昨發帖不點名批評，那些激進聲音往往舉着某個極端的政治帽子，讓相關地方的涉事部門覺得惹不起，息事寧人，「這個問題正逐漸變得嚴重」。

事實上，這類涉及國軍的歷史戰爭題材過往也曾掀爭議，2020年《八佰》被左派批評過度美化「國民黨當局」抗戰功績，該片撤檔删減後，再次定檔上映

明報記者

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