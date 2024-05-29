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台立院擴權 藍白籌特偵組綠擬提釋憲

【明報專訊】歷經4次院會，台立法院會昨（28日）三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，包括被質詢人若有藐視立院行為，可處2萬元（新台幣，下同）以上20萬元以下罰款；將常態化邀請領導人至立院進行報告，回答立委口頭提問。國民黨團稱「陽光照進國會」，短期內將成立「在野黨特偵組」查弊案；民眾黨團更稱下階段憲政改革要推動廢除監察院。

監察院指涉違權力分立

台灣監察院強調，依憲法規定，調查及調閱權等監察職權，仍專屬監察院行使，立法院表決通過修正立法院職權行使法部分條文，涉違反權力分立，監察院無法接受，各界也應審慎嚴肅以對。民進黨立法院黨團總召柯建銘昨表示，會窮盡一切提出釋憲，法例的實體內容、程序部分都有違憲，包括表決與在場人數不一樣、表決過程一路違法。

藍白黨團昨晨6時就到議場外集結等待，7時議場開門後佔據主席台。各黨立委在議場內張貼布條、標語，有民進黨立委躺在地上佔位。民間團體則發起「青鳥行動」號召民眾再到立法院外抗議，到場群眾高喊「反對國會濫權」要求退回法案，手舉標語表達訴求；立法院周邊護欄綁滿抗議白布條。

國民黨團總召傅崐萁會後表示，經過4次馬拉松式院會，「國外擁有的聽證、調查權，今天在立法院也正式三讀通過了」。他稱藍白黨將成立「在野黨特偵組」，種種攸關人民納稅錢弊案未來會一一揪出。民眾黨主席柯文哲說，「國會改革」通過的多是民進黨過去的主張，卻被說是毁憲亂政。

台灣過往曾在最高檢旗下設立特偵組，查辦重大案件，惟職權等方面引起爭議，2017年遭廢除。2024大選時國民黨侯友宜其中一個競選政綱就是重啟特偵組。

相關字詞﹕民進黨 釋憲 台灣立法院

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