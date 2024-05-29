中美海事磋商 互斥破壞穩定 華促停縱容「台獨」 美關切環台軍演

據新華社報道，外交部邊界與海洋事務司司長洪亮同美國國務院中國事務協調員、東亞局助卿幫辦藍墨客（Mark Lambert）共同主持會議。雙方圍繞海上形勢及有關涉海問題交換意見，同意保持對話溝通，避免誤解誤判，管控海上風險。

磋商中，中方除了對美方在中國周邊海域侵權挑釁行徑表達嚴正關切外，外交部發布的新聞稿稱，中方強調，一個中國原則是中美關係的政治基礎，也是雙方涉海對話的重要基礎，「台獨」是破壞台海和平穩定的最大威脅，美方應立即停止支持縱容「台獨」勢力，把不支持「台獨」的承諾落到實處。

美國務院周一發布的新聞稿則指出，雙方討論了南海、東海的當前局勢，以及其他海事問題。聲明指，「美國針對中華人民共和國的危險和破壞穩定行為、干擾其他國家行使公海航行自由，提出關切，並重申美國堅如磐石的同盟承諾，以及對維護國際海洋法的堅定支持。」

美方的聲明並強調：「美國重申維護台灣海峽和平穩定的重要性，並對解放軍在台海及台灣周邊進行聯合軍事演習表示高度關切。」據新華社此前報道，解放軍東部戰區5月23、24日在台灣島周邊舉行「聯合利劍2024A」演習，明言是對台灣賴清德5‧20就職講話謀「獨」挑釁的堅決懲戒，是對外部勢力縱容支援台獨、干涉中國內政的嚴厲警告。

美國國務院表示，5月24日的視像磋商是美中雙方繼去年11月3日在北京舉行海事會談後的後續會議，也是持續努力保持溝通渠道暢通、以負責任地管理美中關係的一部分。美國之音引述藍墨客稱，美國國務卿布林肯今年4月訪問中國最重要目的，就是希望美中都能負責任管控彼此間的分歧；「我認為重要的是，我們致力於負責任地處理這些議題，以及我們要求北京同等地負起責任，也要求台灣同等地負起責任。」

董軍今赴香會 會見相關代表團長

另邊廂，中國國防部宣布防長董軍今天（29日）至下周一（6月3日）前往新加坡出席「香格里拉對話」，並訪問新加坡。聲明表示，董軍將圍繞「中國的全球安全觀」作大會發言，並會見有關國家代表團團長。美國之音稱，中美防長有望達成近兩年來首次面對面交流。

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