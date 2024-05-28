選手跌傷不獲賠償 魯綜藝被轟設霸王條款

《快樂向前衝》是內地知名水上闖關類電視節目，自2009年在山東廣播電視台首播以來，獲大批擁躉追捧。由於大部分項目難度和危險度相對較低，觀眾若想參與，一般通過報名就可獲參加機會。

水上闖關多傷 有人骨折

綜合《中國新聞周刊》、「九派新聞」等內媒報道，金鄉賽道全新升級，將去年的4關增至5關，分別為「瘋狂跑步機」、「翻滾積木」、「水上平衡木」、「勝『蒜』在握」及「飛身扣籃」。於上周六（25日）一集，一名董姓男子衝過第一關「瘋狂跑步機」後，在「翻滾積木」落水，踝骨受傷。此外也有多人闖關時跌傷。

「九派新聞」引述前述傷者「小董」稱，他和朋友拍檔，在第一關衝刺時擦傷；送院後，醫生表示上期節目也有人骨折。另一名骨折的女子「小黃」表示，落水受傷後，腿腫得動不了，經診斷為脛骨及腓骨斷裂。

兩名受傷選手展示與節目組簽訂的參賽協議書，協議特別聲明：「山東電視綜藝頻道與金鄉羊山古鎮軍事旅遊度假區在確保比賽的硬件設施完好的同時做好了必要的安全保護措施，乙方對此沒有任何異議。」此外，協議還規定，「節目中如出現意外，除保險公司賠付的損失外，甲方不再支付乙方已經發生或可能發生的任何損失。」

事發後，兩人質疑該協議為「霸王條款」，並認為節目組對設施的安全保護不妥善。就此，陜西恒達律師事務所律師趙良善認為，該協議是節目組單方制定的格式條款，參賽者無修改的餘地；該協議還免除節目組的責任，加重參賽者責任。

文旅局調查 攜保險公司處理

金鄉縣文旅局一名工作人員表示，當局已介入協調處理事件，調查核實相關情况。當地文旅部門正與節目組和景區負責人溝通協調，保險公司也已介入、協商處理。文旅局將與相關部門評估賽道，商討進一步預防措施。