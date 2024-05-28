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八方來客：山東省委書記來港招商 簽30項投資合作

【明報專訊】山東省委書記林武昨率團參加「2024港澳山東周」開幕式暨魯港合作交流會，現場簽約30個外資重點合作項目，為山東省招商引資。

「山東周」開幕 李家超視像致辭

活動以「推動高水平合作、共促高質量發展」為題，介紹山東在製造業等領域的吸引力，回顧魯港兩地投資合作歷程。全國政協副主席梁振英、貿發局主席林建岳、山東省委書記林武、山東發改委主任孫愛軍等先後發言，特首李家超亦透過視像致辭。山東副省長宋軍繼主持會議，山東、香港及中聯辦等數名高官出席。

李家超稱香港是山東最大的外資來源地，佔總額約七成；香港具「一國兩制」獨特優勢，繼續發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」角色，推動內地企業走向世界，吸引外商投資內地。內地來港自由行現擴至濟南、青島，李家超表示已提升航班運力，歡迎山東遊客來港。

林武表示，香港作為山東招商引資、對外投資和境外融資的窗口平台，很多企業通過香港了解國際市場，山東內需市場龐大、農村的區位優勢、投資環境良好，亦為香港企業提供廣闊舞台。

在交流會上，林建岳表示，「山東周」在港舉辦12年，推動兩地經濟社會發展。孫愛軍表示，有68間山東企業在港上市，山東相關投資累計達310.6億美元（約2423億港元）。

活動現場向嘉賓派發的宣傳冊推廣山東多個投資項目，其中重點推介青島「上海合作組織地方經貿合作示範區」與濟南「新舊動能轉換起步區」，又介紹引進人才相關政策。

孫小明

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