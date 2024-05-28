華春瑩升副外長 「70後」第一人

人社部網站昨發布國務院任免國家工作人員信息，任命華春瑩為外交部副部長，另免去曲雲海的國家移民管理局副局長職務。外交部官網「主要官員」欄目亦更新，現任外交部部黨委委員、副部長的華春瑩位列部黨委委員、副部長鄧勵後，在外交部5名副部長中排名最末，也是外交部最年輕的副部長。

華春瑩現年54歲，出生於江蘇淮安淮陰，曾就讀江蘇淮州中學，高考以全縣第一名考入南京大學外語系英語專業；畢業後從事外交，曾在外交部原西歐司、歐洲司、新聞司，以及中國駐新加坡使館、駐歐盟使團工作。

2012年起，華春瑩擔任外交部新聞司副司長，同時也是繼李金華、范慧娟、章啟月、姜瑜後，中國第五名外交部女性新聞發言人。2019年7月，華接替陸慷升任外交部新聞司長，成為繼首任司長龔澎後，外交部新聞司第二名女性司長。2021年10月，華履新外交部部長助理，分管新聞、禮賓以及翻譯工作。

作風強硬 曾駁美涉港新冠言論

華春瑩以風格強硬著稱。2019年8月，美國聯邦眾議院時任議長佩洛西形容，香港反修例示威是「一道美麗的風景線」，華春瑩回應稱，「我們希望這樣的『風景線』在美國愈多愈好」。疫情期間，她也曾與美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）就病毒起源、中國被指隱瞞疫情等爭議，在社交平台Twitter（現稱X）爭辯。