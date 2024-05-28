赴三國工商峰會 李強倡增產業合作

三國工商界和政府代表約240人昨出席工商峰會。新華社報道，李強表示，廣大企業家在推動中日韓經貿及各領域交流合作都發揮重要作用，希望大家把握經濟全球化大勢，深化產業協作，不斷提升互聯互通水平和要素配置效率，善用中國國際供應鏈促進博覽會平台，維護產業鏈及供應鏈穩定；把握世界科技革命和產業變革大勢，加強聯合研發、協同解難，共同推動技術進步和產業競爭力提升，推動深化創新合作；把握人類文明交融發展大勢，充分發揮橋樑紐帶作用，積極支持民間交往，促進人文交流拓展。

尹錫悅和岸田文雄則表示，三國經貿合作獲巨大成果，有力促進全球經濟發展，三國政府和工商界應齊心協力，進一步深化三國經貿合作，促進青年等人文交流，增進區域投資合作，通過「中日韓+X」加強與「全球南方」國家合作，共同應對氣候變化等全球問題，積極貢獻三國和全球經濟發展。

李強昨下午乘包機返京，離開首爾時，韓國政府高級官員和中國駐韓國大使邢海明等到機場送行。