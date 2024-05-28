明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

赴三國工商峰會 李強倡增產業合作

【明報專訊】中日韓三國領導人會議結束後，李強與尹錫悅、岸田文雄昨中午共同出席第八屆中日韓工商峰會並致辭。李強強調，要以史為鑑、面向未來，順應三國人民安居樂業的意願，努力排除外部干擾，始終和諧相處、和衷共濟。

三國工商界和政府代表約240人昨出席工商峰會。新華社報道，李強表示，廣大企業家在推動中日韓經貿及各領域交流合作都發揮重要作用，希望大家把握經濟全球化大勢，深化產業協作，不斷提升互聯互通水平和要素配置效率，善用中國國際供應鏈促進博覽會平台，維護產業鏈及供應鏈穩定；把握世界科技革命和產業變革大勢，加強聯合研發、協同解難，共同推動技術進步和產業競爭力提升，推動深化創新合作；把握人類文明交融發展大勢，充分發揮橋樑紐帶作用，積極支持民間交往，促進人文交流拓展。

尹錫悅和岸田文雄則表示，三國經貿合作獲巨大成果，有力促進全球經濟發展，三國政府和工商界應齊心協力，進一步深化三國經貿合作，促進青年等人文交流，增進區域投資合作，通過「中日韓+X」加強與「全球南方」國家合作，共同應對氣候變化等全球問題，積極貢獻三國和全球經濟發展。

李強昨下午乘包機返京，離開首爾時，韓國政府高級官員和中國駐韓國大使邢海明等到機場送行。

上 / 下一篇新聞