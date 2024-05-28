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停滯5年 中日韓自貿談判允加速 商定例行開峰會 明後年辦「文化交流年」

【明報專訊】時隔逾4年，第九次中日韓領導人會議昨在韓國首爾舉行。國務院總理李強在會上提出推動合作全面重啟，盡早恢復並完成「中日韓自貿協定」談判。他表示中方將在華建立「中日韓創新合作中心」，助三國加快培育新動能；舉辦「中日韓文化交流年」；加強低碳轉型、氣候變化、老齡化和應對流行病等領域交流合作；發掘並開展更多「中日韓+X」合作項目。三國領導人會後發表聯合宣言，就加速推進中日韓自由貿易協定（FTA）談判達成共識。

李強與韓國總統尹錫悅、日本首相岸田文雄共同出席會議。新華社報道，李強表示，今年是中日韓合作機制建立25周年，三國在新的起點要堅守合作初心，堅持開放包容、互尊互信、互惠互利、交流互鑒，共同推動合作「整裝再發、換檔提速，邁向全面發展的新征程」，為地區繁榮穩定作出更大貢獻。

華擬設中日韓創新合作中心

李強就深化中日韓合作提出5點建議：一是推動合作全面重啟，尊重彼此核心利益與重大關切。二是深化經貿互聯互通，維護產業鏈及供應鏈穩定暢通，盡早恢復並完成自2019年中斷的中日韓FTA談判。三是引領科技創新合作，中方將在華建立「中日韓創新合作中心」，助三國加快培育新動能。四是加強人文交流，舉辦「中日韓文化交流年」。五是努力促進可持續發展，加強低碳轉型、氣候變化、老齡化和應對流行病等領域交流合作，發掘和開展更多「中日韓+X」合作項目。

視朝無核化共同利益

會後3人共同會見記者，並發表寫入會談成果的聯合宣言。韓聯社報道，尹錫悅介紹會談成果時表示，三國商定例行舉行峰會，支持韓中日三國合作秘書處的工作，並繼續推動三國合作的制度化發展。尹稱，維護地區和平穩定事關三國核心利益，達成該目標的前提應為建設自由和平的統一朝鮮半島；切實履行聯合國安理會決議，並推動實現朝鮮無核化，尤為重要。

岸田表示三國在會上同意強化與東盟國家合作的重要，也認同朝鮮無核化與朝鮮半島穩定符合中日韓三國的共同利益。就俄烏戰事，岸田稱他在會中表明無論何處，都不會容忍單方面以武力改變現狀的立場。

李強則表示，中日韓三國會妥善處理敏感問題與意見差異，考量各自核心利益及主要關心事項，實踐真正多邊主義，共同守護東北亞地區安全穩定，強化國際和平，並重申維持朝鮮半島和平穩定、以政治方式解決朝鮮半島問題的立場，希望相關各界自制，避免情勢惡化。

3人同意將2025年及2026年定為「中日韓文化交流年」，藉此次會談進一步推動人員往來，目標在2030年前將往來人次從3000萬提升至4000萬。就FTA，聯合宣言寫入「為實現自由公平且高質量的中日韓FTA，將繼續展開旨在加速談判的討論」。三方並發表《中日韓知識產權合作十年願景聯合聲明》及《關於未來大流行病預防、準備和應對的聯合聲明》。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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