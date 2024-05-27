短片明星掀熱潮 多地彩票斷貨 銷量年增八成 「刮刮樂」即開獎吸年輕客

據中央廣電總台「中國之聲」微信公眾號報道，多地近年掀起「刮刮樂」（即開型福利彩票）熱潮。即開型彩票的特點就是「即買即開」，刮刮樂由中國福利彩票發行；此外，中國體育彩票也發行了一款即開即兌型彩票「頂呱刮」。據政府相關規定，即開票的資金構成比例為返獎獎金佔65%，公益金佔比20%，發行費為15%。

中國財政科學研究院研究員王薛紅認為，中國彩票的發展相對平穩，呈現增長態勢。數據顯示，2023年即開型彩票銷售1190.21億元（人民幣，下同），增長100.2% 。今年首3個月，即開型彩票銷售量佔彩票銷售總量的26.1%，達389億元，比去年同期多174億元，按年大增81.4%。

有店日售1.8萬元 中國福彩：供不應求

近期北京、江蘇、浙江等多地出現即開型彩票短缺情况。據江蘇蘇州一家彩票店工作人員表示，生意好的時候「一票難求」，一天能售出約1.8萬元。北京西城一家彩票店老闆說，店舖斷貨有一陣子了，剛到的貨品種較少。浙江紹興的一家彩票店老闆表示，「刮刮樂」很好賣，福彩中心給多少票，他們就拿多少票，現在已經限票了。

中國福彩及中國體彩客服熱線對於缺貨的主要原因，均稱是供需關係決定。中國福彩工作人員表示，即開票市場需求旺盛，生產供應不上，導致缺票，這個問題還需要一段時間才能緩解。中國體育彩票工作人員則表示，即開票較熱銷，短期內可能存在票種更少的情况。

中國彩票行業沙龍創始人蘇國京表示，數字彩票要等好幾天才能開獎，很多年輕人更想當下知道結果，所以即開型彩票對他們的吸引力更大。而網絡短片及明星的示範效應也是即開型彩票火爆的重要原因。在短片平台上，有很多即開票相關內容，比如「清空店舖的刮刮樂能賺多少錢」、「隨機挑選刮刮樂，中多少獎金吃多少」。類似影片，有些播放量高達百萬次以上。一些明星、名人將即開票做成花束，讓不少年輕人覺得創意十足、紛紛效仿。