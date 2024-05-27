國安部披案例 稱有境外間諜逼學者泄科研機密

「國家安全部」微信公眾號昨稱，隨着中國綜合國力不斷提升，國際合作交流項目增多，一些專家學者因工作需要經常赴境外考察。 文章以專家「李某」為例稱，境外間諜情報機關以檢查出入境證件為由，約出國調研的李姓專家會面，並以可能從事危害該國國家安全活動為由，脅迫李某前往隱秘場所做「秘密審查」。

此後，境外間諜情報機關長期以「不保障其生命安全」和「終身監禁」等威脅恐嚇，李某為確保自身安全，只得被迫簽署「自願」與該國間諜情報機關合作的協議，並按要求向該國間諜情報機關提供內部科研信息。

文章稱，李姓專家回國後，第一時間與國家安全機關取得聯繫，詳細說明在境外的遭遇，特別是自己被脅迫參加間諜組織、提供情報的來龍去脈，並主動提供印證材料，對自身行為給國安造成的損害表示強烈悔恨。國安機關經綜合研判，依據《中國反間諜法》對李某作出不予追究決定，並將為其後續工作提供保護。