解放軍圍台軍演結束 美國務院促京克制

陸釋火箭炮畫面 稱百公里外精度達米級

據「東部戰區」官方微博披露畫面，遠程箱式火箭炮參加了本次圍台軍演。畫面顯示，名為「遠箱火」的武器，是解放軍的PCH-191型遠程火箭炮。東部戰區稱，該「遠箱火」具有四大特點：射程遠，各型彈藥射程可達數十至數百公里；模塊化，可根據作戰需要發射多種彈藥；精度準，數百公里打擊精度可達米級；火力猛，一次齊射發射數十枚各型彈藥。

對於解放軍本次演習，美國國務院重申，「美國對以《與台灣關係法》、三個聯合公報和六項保證為指導的長期對華政策的承諾沒有變化」。

美國五角大樓周六也向「美國之音」表達了它對這次解放軍圍台軍演的立場。美國國防部在電郵中說，「解放軍的挑釁活動顯示出台灣海峽的和平與穩定是多麼重要，尤其是對全球貿易和商業」。

美國國防部又指，解放軍此類演習為美軍「更加深入了解」解放軍的運作方式提供了難得的機會。

對於解放軍軍演，彭博社引述彭博經濟研院首席地緣經濟分析師詹妮弗·韋爾奇（Jennifer Welch）稱，對中國軍演掉以輕心非常危險，因為這很可能是攻擊台灣軍事行動的一次綵排，「這幾乎肯定是一次故意封鎖的模擬」。

另外，華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）「中國實力計劃」主任林洋（Bonny Lin）及研究員賀博然（Brian Hart）撰文分析，中國似乎正將懲罰台灣的大規模演習常態化。

上述兩名專家指出，中國並未為2022年8月的演習命名，但2023年4月的演習名稱是「聯合利劍」。這兩天的演習名為「聯合利劍-2024A」，代表北京已建立一個新系列的演習，意在懲罰台灣和美國。