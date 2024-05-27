明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

學者：緩和三國關係機遇 料示範東亞合作

【明報專訊】黑龍江社會科學院東北亞研究員笪志剛昨（26日）向「觀察者網」表示，本次中日韓峰會是推動三邊關係緩和、激活三國交流活力與潛力的難得機遇，可在複雜的地緣背景下減少外界介入風險，增進相互理解。

《環球時報》引述笪志剛分析稱，中日韓在經濟上已形成相互依存的緊密關係，峰會將為中日韓重啟自貿協定帶來契機。三國的交流合作將帶動東亞合作，進而為推動更大範圍的區域合作帶來示範，影響超越三國關係本身。

天津外國語大學國別與區域研究院兼任研究員徐志堅為「澎湃新聞」撰文稱，韓國作為輪值主席國開始實質推動中日韓峰會重啟，首先是擔憂年底美國總統大選影響美韓同盟，想藉峰會轉變對華態度；其次，2023年韓國對華貿易自建交31年來首次出現逆差，韓國企業在中美競爭的背景下要求韓國政府加強與中方的溝通，保持中韓經貿合作的活力。

據「觀察者網」報道，遼寧大學日本研究中心客座研究員陳洋表示，中國今年已基本完成對全球主要國家地區的外交互動，但與鄰國日韓的外交互動較為有限，本次峰會是中國今年外交互動第一輪的「收尾」，顯示中國高度重視中日韓合作。

陳洋認為，美國近年在東北亞地區挑起「新冷戰」，中日韓峰會是對「陣營對抗」敘事的回擊。今年是中日韓合作啟動25周年，在此背景下舉行中日韓峰會有承前啟後的作用。

相關字詞﹕三國 學者 地緣政治 中日韓領導人峰會

上 / 下一篇新聞