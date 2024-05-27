學者：緩和三國關係機遇 料示範東亞合作

《環球時報》引述笪志剛分析稱，中日韓在經濟上已形成相互依存的緊密關係，峰會將為中日韓重啟自貿協定帶來契機。三國的交流合作將帶動東亞合作，進而為推動更大範圍的區域合作帶來示範，影響超越三國關係本身。

天津外國語大學國別與區域研究院兼任研究員徐志堅為「澎湃新聞」撰文稱，韓國作為輪值主席國開始實質推動中日韓峰會重啟，首先是擔憂年底美國總統大選影響美韓同盟，想藉峰會轉變對華態度；其次，2023年韓國對華貿易自建交31年來首次出現逆差，韓國企業在中美競爭的背景下要求韓國政府加強與中方的溝通，保持中韓經貿合作的活力。

據「觀察者網」報道，遼寧大學日本研究中心客座研究員陳洋表示，中國今年已基本完成對全球主要國家地區的外交互動，但與鄰國日韓的外交互動較為有限，本次峰會是中國今年外交互動第一輪的「收尾」，顯示中國高度重視中日韓合作。

陳洋認為，美國近年在東北亞地區挑起「新冷戰」，中日韓峰會是對「陣營對抗」敘事的回擊。今年是中日韓合作啟動25周年，在此背景下舉行中日韓峰會有承前啟後的作用。