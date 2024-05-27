中日韓峰會今登場 料重經貿輕政治 尹錫悅籲朝俄問題華發揮作用 岸田促撤水產禁令

據新華社報道，中韓雙方同意適時舉行外交部門高級別戰略對話、副部級外交安全「2+2對話」，適時啟動中韓「1.5軌對話」交流機制；加快推進中韓自貿協定第二階段談判；重啟中韓人文交流促進委員會和青年交流。據韓聯社報道，尹錫悅向李强呼籲中方在朝核問題及朝俄軍事合作方面發揮作用；新設的外交安全對話機制將於6月首次開會。

中韓同意加快推進自貿協定談判

李强表示希望中韓尊重彼此核心利益和重大關切，堅定做彼此信賴的友鄰、相互成就的伙伴，推動中韓關係向好發展、走穩走實。李强指出，中韓產業鏈供應鏈深度互嵌，經貿合作基礎紥實、潛力巨大，雙方要攜手開拓新領域、拓寬合作面，抵制把經貿問題泛政治化、泛安全化，維護兩國和全球產業鏈供應鏈穩定暢通。中方願同韓方在務實平衡基礎上加快推進中韓自貿協定第二階段談判，深入推進中韓（長春）國際合作示範區建設，加強高端製造、新能源、人工智能、生物醫藥等領域合作。

尹錫悅表示，韓中保持緊密合作對推動兩國發展及實現世界和平與繁榮都有重要意義。韓方堅持一個中國原則，願同中方在相互尊重基礎上，保持高層交往和各層級密切溝通，擴大經貿合作，增進人文交往，拓展兩國共同利益，深化韓中日合作，推動韓中關係進一步發展。

岸田促釋在華被捕日民

據央視報道，中日雙方同意加強各層級對話溝通，適時召開新一輪中日經濟高層對話、高級別人文交流磋商機制會議。

李强表示，希望日方妥善處理歷史、台灣等問題，與中方一道構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係；福島核污水排海問題事關全人類健康，希望日方切實履行自身責任和義務。

另據路透社報道，岸田文雄要求北京取消對日本水產的禁令，並向李强表達了台海局勢穩定對日本及國際社會的重要，又要求中方盡早釋放在華被捕的日本公民。

李强晤三星 倡增高端製造數字經濟合作

李强還會見了韓國三星集團會長李在鎔，表示中韓產業鏈供應鏈深度互嵌，已形成你中有我、我中有你的利益共同體。三星對華合作是中韓兩國合作發展的縮影，希望兩國企業深挖高端製造、數字經濟、人工智能等新興領域合作潛力。中國市場始終向外資敞開，歡迎三星等韓國企業繼續擴大對華投資。

岸田文雄與尹錫悅會談後同意一起準備日韓邦交正常化60周年紀念活動，雙方亦談及朝鮮半島無核化、中俄對朝援助，以及日本公民被朝鮮綁架等議題。

對於本次峰會，法新社引述韓國峨山政策研究院研究員李東奎稱，三國在朝鮮核威脅、對俄關係等地緣政治議題上存在很大分歧，幾乎不可能達成共識。韓國總統府匿名官員稱，峰會將更多關注經濟合作。

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