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民眾圍立院 賴讚展公民力量

【明報專訊】台灣立法院職權修法引發「內外大戰」，近10萬人前晚擠爆立院周邊抗議，並相約周二（28日）再上街頭。身兼民進黨主席的賴清德昨凌晨表示，感謝民進黨立委和黨團人員的辛勞，大家共同捍衛台灣的民主價值，並讚揚立院外數以萬計民眾再次展現公民社會力量。

中央社報道，「立法院職權行使法」修正草案歷經3天3夜表決大戰，在野藍白營以人數優勢，已二讀表決通過增訂聽證權、人事同意權改記名投票、被質詢人「藐視國會」最高罰20萬元新台幣等關鍵條文，其餘條文28日續審。與此對應的是，民間掀起「我藐視國會」全台串聯示威。

民進黨團總召柯建銘昨說，立法院被大陸長臂管轄，5月28日是最關鍵的一天，「讓我們用民主的海嘯，來防止藍白聯手賣台」。賴清德指出，全台各地許多公民集結發聲，大家都有同樣的信念：立法院的議事運作，應該遵守程序正義，人民的基本權利不能任意侵犯。

藍促「別從國人中找敵人」

國民黨主席朱立倫昨表示，賴清德從頭到尾都是從民進黨的利益、角度出發，「再次提醒賴總統，身為總統，不要從國人當中找敵人。」國民黨立院黨團總召傅崐萁也稱，不知道馬路上的支持者，有沒有看清楚民進黨真實面目。至於有花蓮團體發起針對他的立委罷免案，傅形容是不公義行為。

行政院官員說，未來若有必要，將依憲法程序妥適因應（將立院決議的法律案移請立院覆議）。

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