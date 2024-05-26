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官媒開藝人名單 民間呼「沒表態別來大陸」 台星掀政治表態潮 朝野批不應強迫

【明報專訊】台灣藝人近日紛紛就「統獨」議題表態，樂團五月天主唱阿信（陳信宏）前晚在演唱會脫口而出「我們中國人」，當晚另一台灣知名歌手信（蘇見信）也就未第一時間表態發帖稱「抱歉來晚了」，強調自己支持統一；同時在江西南昌舉辦演唱會的蔡依林，也高喊「我們中國南昌最熱情」。對於大陸官媒統計公布已表態台灣藝人名單等動作，台灣朝野政黨指摘不應逼迫藝人政治表態。

阿信鳥巢稱「我們中國人」

歌手信微博稱撐統一

福建《海峽導報》昨報道，賴清德5‧20就職禮後，掀起一波「藝人表態了嗎」議題，該報列出30多個台灣藝人名字，稱他們已轉發央視反台獨聲明。同時，新浪微博帳號「央視新聞」昨也發出近20張截圖，內容均為台灣藝人近日轉發央視新聞、人民日報的反台獨評論或海報，帖子並稱「台灣藝人紛紛表態支持祖國統一」；該帖下方最多人點讚（逾4000個）的留言是「反正沒有表態的以後別來大陸就行」。

近年每逢主權爭議、外交紛爭，藝人、商家都會被大陸網民要求表態，甚至對未及時表態者點名。曾是信樂團主唱的信，前日深夜10時多在微博發帖，稱「我一直都是支持統一的啊、要再多說幾次也是應該的」，表示近日「沒怎麼上網、抱歉來晚了」。信又提及湖南衛視《歌手2024》，稱「希望我們中國人能有一期拿第一吧」。

除了網上表態，現實中言論更受關注。台灣知名樂團五月天正在北京鳥巢開演唱會，主唱阿信前晚在台上與歌迷聊天時提到，「我們中國人嘛，來北京一定吃烤鴨的！」蔡依林在南昌開演唱會，面對熱情歌迷開心大喊：「謝謝你們，你們實在太熱情了，我們中國南昌最熱情了對吧？」其工作室隨後也在微博發文，用標點作出分隔，變成「我們中國，南昌最熱情了對吧！」更加突出「一個中國」概念。

南昌開騷

蔡依林：我們中國南昌最熱情

中央社報道，台灣朝野各界昨紛紛回應藝人表態事件。台文化部表示，理解藝人們「在不得已情况下表態」，強調「這種事不會發生在台灣」。高雄市長陳其邁也呼籲北京停止以政治壓力強迫藝人表態，這種行為應予譴責。

國民黨立委李彥秀稱，藝人被迫政治表態，讓她非常不捨，也無助兩岸累積善意；同黨籍立委許宇甄呼籲大陸方面克制情緒，讓「音樂歸音樂、文化歸文化、政治歸政治」。台灣民眾黨發聲明，譴責各種壓迫音樂、文化自由空間的行為，並呼籲對岸應尊重表演藝術者，不該以政治表忠方式破壞兩岸關係。

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