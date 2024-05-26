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網上「相親軍師」拆穿「話術」爆紅 分析核心「別看說什麼，要看沒說什麼」

【明報專訊】「相親的男生自己做生意，父母有退休金，兩套房一輛車，能嫁嗎？」最近，短影音平台有網紅拆解相親條件，「不說體重就是胖」、「身高要『過5減4』」，為當代相親青年指點迷津。這些「相親分析師」掌握了什麼流量密碼？

說身高沒說體重即「挺胖」

看到「左右」 存款取左體重取右

在直播或影片中，這些「軍師」站在黑板或白板前，拿着粉筆、馬克筆，一條條拆解相親對象簡介中的「話術陷阱」。一些看起來不錯的條件，在他們眼中都是「雷區」。「176（厘米）的身高，那他實際身高按照公式『過5減4』應該是172」、「說了身高沒說體重，那應該挺胖的」。再到存款，「30萬（人民幣，下同）左右，看到『左右』，存款取左，體重取右」。一邊劃線、一邊做標註，猶如一名資深補習講師。

軍師分析的核心，是「不要看他說了什麼，要看沒說什麼」。「省會城市四套房，會照顧人會做飯？」影片中的分析師稱，家庭條件好的男生，一般不會被培養出這樣的性格，「說明他大概率是窮人乍富，結合家裏四套房，合理推測是拆遷戶」。還有24歲在大學工作的男生，在市中心有房，父母是校長和老師，列明「本人不善言辭，能接受大3歲的女生」，被軍師打為可能患有亞氏保加症。通過充滿戲劇性的「翻轉」套路，這些影片吸引了不少人的眼球，甚至有博主在3天內多了30萬粉絲。

有人騙流量 劇本是常態

有多次相親經驗的北京王小姐，最近也在抖音上刷到影片。她表示，以她相親過幾十人的經驗來看，軍師講的「基本準確」。在相親市場中，媒人總是會美化對方條件，這其中身高虛報是最常見的，「報『180厘米以下』的，基本就是175左右」。她稱，很多相親年輕人都是「單身狗」，戀愛經驗不多，而媒人列的條件會隱瞞一些實情。可以理解這些短片為什麼火，但她只是當消遣看，因為其中難免部分有騙流量的情况，「還有奇葩的想出名」。

一些投稿諮詢確實是劇本。「澎湃新聞」引述一名業內人士透露，在情感類主播這個領域，有劇本才是常態。無論是拿來做案例分析的觀眾投稿，還是直播時的連線，都是有真有假。不過由於監管逐漸規範，「狗血」劇本容易被處罰，因此有些主播為了規避風險，會在使用「劇本」時標出「節目效果」。

事實上，這些博主基本屬於「情感主播」的範疇，主要靠接廣告、帶貨、影片付費以及情感諮詢獲得收入。例如近期一名走紅的博主就列出「抖音連線10元/10分鐘」的標價。

有看「解題」緩焦慮 多數「圍觀吃瓜」

但相親分析也迎合部分年輕人的需求，觀看影片的女大學生小蔣表示，自己是想提前「做功課」，因為之前堂姐向自己「吐槽」種種「奇葩」的相親經歷，相似的家庭環境讓她有「下一個就輪到我」的危機感，而相親分析師們的「解題思路」，恰好緩解了她的焦慮。

浙江省立同德醫院臨牀心理科副主任湯路瀚稱，年輕人追捧相親分析師的心理，與當年《非誠勿擾》成為熱門相親綜藝節目的原因如出一轍，大多抱着「圍觀吃瓜」心態。也有不少年輕人抱着避免踩坑的心情，通過「圍觀」學習建構親密關係。

另一方面，相親分析師現象背後，也反映了城市大齡青年的對婚戀的焦慮感和情感需求。近來不僅影片直播間相親、「相親劇本殺」成為潮流，去年以來，包括北京、新疆烏魯木齊、陝西延安等多地網民，都呼籲政府在當地公園裏設置「相親角」。

明報記者

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