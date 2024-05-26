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時隔4年新面孔 華對日韓新格局 三國領導人今再聚首 學者：恢復機制已是成果

【明報專訊】時隔4年半，中日韓三國領導人再度聚首，今天（26日）起一連兩日在韓國首爾舉行會談。首日規劃以雙邊會見開場，中國國務院總理李強、日本首相岸田文雄及韓國總統尹錫悅捉對會商，明日（27日）則是三方峰會重頭戲，會後將發表聯合聲明。2019年末至今，三大東北亞核心國經歷領導人更替、政權更迭；台海風浪升高，半島不太平，國際大環境亦改變，影響區域內合縱連橫。外界聚焦峰會共識，學者指出，「三國演義」格局已悄然改變，由過去的「中韓對日」切換為「日韓對中」；三方今次能夠坐下來談，恢復機制，已是成果。

明報記者 劉曉宇

自2008年首次中日韓峰會以來，三國領導人第一次相隔如此長時間再見，亦全換上新面孔。上一次舉行峰會是在2019年底，時任國務院總理李克強（已故）、韓國總統文在寅、日本首相安倍晉三（已故）在四川成都發表《中日韓合作未來十年展望》。

日韓和解 中日疏遠 中韓低谷

面對錯綜複雜的內外環境，地緣上緊密相連的東北亞鄰國，彼此間關係也發生着變化。4年間，日韓和解，中日疏遠，中韓關係更是急轉直下。東亞國際關係學者林泉忠對本報指出，今次峰會是歷史上首次出現日韓對中國的基本態勢，「三國會議的基本結構，過去比較像中韓對日本，因為中韓在對日歷史問題上有共同點，雖說未必是每次會議的主議題」，如今日韓和解，更為重要的是，「中美的對立已經愈來愈清晰」。

中日關係受新冠疫情、國民態度及核污水排海等事件影響趨冷，韓國對華則是保守派尹錫悅上台後路線的轉變。尹錫悅甫上台的2022年兩國關係平穩過渡，時任國家副主席王岐山出席其就職儀式，習近平年底也在峇里島G20期間與尹會見。直到2023年中，尹錫悅首度就台海開腔，形容台灣問題「是全球性問題」，認為北京試圖以武力改變現狀，引來中方激烈批評。日本領導人雖未就台灣問題作激進表態，亦多次公開強調台海和平重要性，並升級美日安保條約。美國在日韓加深軍事介入，「亞洲小北約」雛形已現，有評論指，「中方唯一手中的多邊關係籌碼，就是中日韓領導人峰會」。

半島局勢緊張 中國斡旋空間

而半島局勢的持續緊張，也給中國帶來斡旋空間。日本新聞網（JNN）早前稱，中國希望動搖美日韓之間的安保合作，日韓則預計將要求中國在朝鮮核問題方面發揮作用。日媒透露，三國在聯合聲明（共同宣言）中仍未就此達成共識（見另稿）。此外，去年末三藩市「習拜會」推動中美關係暫時和緩後，韓國對華立場也開始鬆動，加上近日執政黨在國會選舉中失利，內部開始反思此前的「親美遠中」路線。自從去年擔任中日韓合作輪值主席國以來，韓方對重啟中日韓高層對話表現出積極意願。

林泉忠：中方盼分斷美日美韓

峰會召開前夕，《環球時報》發表社評，形容會議為韓國外交「糾偏」試金石，「畢竟同中方的雙邊互動是這次峰會的一大看點。韓方想要藉此次三國峰會推動中韓關係走出低谷」。林泉忠則表示，今次峰會是中方最早主動提出，韓國作為輪值主席則是理當積極響應。中方希望召開峰會的理由非常簡單，分斷美日、美韓，類似分斷美歐、美澳的做法。「中美對立之後日韓都倒向美國，雖說倒向美國不等於要跟中國全面脫鈎，（但）站在中方立場，最好還是把日韓『拉住』。」

經貿共同利益 自貿談判矚目

經貿則是三國間的利益共同點，2012年啓動、2019年後停滯的中日韓自由貿易協定（FTA）談判是否再度重啓，是本次峰會一大看點。「中國現在經濟不好了，維持跟日韓最基本的經貿合作是有必要的。」林泉忠指出，韓國國內亦存在聲音，認為需要緩和此前過激的外交策略。「日本從來都認為跟中國這樣一個大國應該維持穩定的關係，有利經貿發展，這是幾十年來沒有變的基本國策，無論哪一黨上台都是這個思路。」

遼寧大學日本研究中心客座研究員陳洋對俄通社說，考慮中日韓領導人時隔4年多再次會談，「圍繞地區和平安全問題即使最終沒有達成任何實質性的成果，也並不意味着失敗，因為這樣的坦誠溝通方式本身也是成果，在三國間起到了增信釋疑、了解彼此的作用，為接下來進一步溝通營造了相對有利的氛圍」。

（峰會前瞻）

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相關字詞﹕東北亞 中韓關係 中日關係 中日韓領導人峰會

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