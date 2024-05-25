青海「火星」打造天文小鎮 高山建望遠鏡群 料成新打卡地

青海「火星」冷湖鎮位於海西州茫崖市，靠近西藏、新疆，距離青海省會西寧近1000公里路程。吳曉軍表示，冷湖鎮當地有一座山叫賽什騰山，海拔4200多米。據科學家觀測，這個地方常年冷涼乾燥潔淨，沒有光源污染，優質晴夜比例達70%，每年可用於天文觀測的天數超過300天，是目前為止東半球天文觀測的最佳選址。

東半球天文觀測最佳選址

以往天文觀測的最佳選址都在西半球，光學天文觀測台址是稀缺資源，世界上大型光學望遠鏡亦幾乎都集中在西半球，整個東半球曾是巨大的空白地帶。冷湖小鎮建成後，填補了空白，在全球範圍內構成完整時域、空域的天文觀測網絡。

吳曉軍說，目前冷湖觀測基地已入駐國家天文台、紫金山天文台和清華大學、北京大學、中國科技大學等10多家科研機構和高等院校，集聚了一批科技團隊、科學大裝置，引進各類天文望遠鏡43台。其中，墨子巡天望遠鏡等4座望遠鏡已正式投入科學觀測，新發現200餘顆主帶小行星，4顆近地小行星，收獲了一批突破科學成果。

冷湖天文觀測台址的選址和勘測工作2018年展開，目前已經初具規模。下一步，青海將建好天文小鎮，促進天文觀測、生態旅遊、綠色算力有機融合，把冷湖小鎮打造成世界級天文觀測基地和國際生態旅遊目的地。吳曉軍在發布會上表示，「冷湖天文觀測基地必將成為國際天文觀測的一個重要基地，也將成為我國與世界各國交流合作的一個重要科技平台，還將成為天文愛好者和旅行打卡的必去地。」