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北京聞風：文化強國建設重點漸清晰 ／文：鍾鳴九

【明報專訊】臨近習近平「6·2」講話（習在文化傳承發展座談會的講話）一周年時點，又逢5月下旬文旅紀念日密集，中共近期陸續舉辦多場文化領域重要活動。分析人士指，在2024年全面貫徹「習近平文化思想」的基調下，中共建設文化強國的思路重點亦漸漸浮出水面。

在5月18日世界博物館日、19日中國旅遊日後，2024文化強國建設高峰論壇於23日在深圳舉辦，第二十屆文博會也同期開幕。今年論壇主題為「中國式現代化與新的文化使命」，繼續由中宣部長李書磊出席並發表主旨演講，規格依舊較高。

北京學者稱，論壇不僅再次突出習近平文化思想的重要地位，並在細節路徑上強調，要通過文化的數字化賦能、深化文化體制機制改革和文化遺產保護傳承來推進文宣工作，以及通過踐行全球文明倡議來促進中外文明交流互鑑。

學者：對內集中文化保護

對外續宣文明交流

近日出版的《求是》雜誌刊發習近平文章〈加強文化遺產保護傳承 弘揚中華優秀傳統文化〉，圍繞文化遺產保護傳承以及文明交流互鑑等問題作了詳細闡述，被內地學者認為是對當前階段文化工作全面而深刻的一次重要闡述。

一位不願具名的中共研究學者表示，文宣領域的工作重點將分為內外兩部分。除在理論層面繼續闡釋中國式現代化與中華文化的關係外，對內將以文化保護和體制機制改革為抓手，完善理論認知，對外則將繼續以「文明交流互鑑」為主題，配合人文交往。

本周三，第14屆中美旅遊高層對話在文化古城西安開幕，主題為「旅遊促進中美人文交流」。習近平致信表示，旅遊是中美兩國人民交往交流、相知相近的重要橋梁。此外，今年還是中法文化旅遊年、中俄文化年，受訪學者認為，文旅交流已成為中國外交的一條重要主線，且將與文宣工作緊密配合。

值得一提的是，作為內地唯一一個國家級、國際化、綜合性文化產業博覽交易會，今年文博會展出的文化產品已逾12萬件，4000餘個文化產業投融資項目在現場進行展示與交易。

文博會成內地文化產業發展風向標

受訪學者稱，有20年歷史的文博會已成為內地文化產業發展的風向標，並在2022年被寫入《中國共產黨宣傳工作簡史》。今年，文博會繼續與文化強國建設高峰論壇同期舉行，釋放出中共在文宣領域中重視促經濟的信號，文化商品及服務貿易料將成為建設文化強國中不可忽視一環。

文：鍾鳴九

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