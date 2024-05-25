8萬人聚台北立法院外 抗議藍白推職權修法

藍綠兩營張貼標語再起衝突

立法院藍白立委昨清晨5時30分陸續抵達議場，7時議場開門後合作佔據主席台。藍綠因要在議場內張貼布條、標語一度又發生肢體衝突，有女立委扭打成一團。院會11時進入討論事項，雙方大喊口號互嗆。民進黨團祭出表決戰，每次表決時都要求採點名表決、重付表決，截至中午前僅處理4條條文。韓國瑜傍晚休會前又宣布，經國民黨團提議，開會延長至晚間12點。

民間團體持續發起「我藐視國會」行動，要求停止表決、將法案退回委員會重審，並號召全台串聯。在台北，許多民眾晨早冒雨湧入立法院外的青島東路，手持「反黑箱、要民主」及「沒有討論、不是民主」等標語，午時現場約超過7000人，入夜人潮愈發洶湧，主辦單位指現場逾8萬人聚集。

在高雄，包括國立中山大學、高雄中學和中央公園等地都有聲援活動；市長陳其邁受訪強調活動與政治立場無關，任何集會遊行都是受憲法保障的基本人權。「高雄大路過」活動晚間7時起在中央公園登場，主辦方稱現場近4000人，活動定調為安靜舉牌散步。

台南多場聲援行動下午2時起陸續登場，地點在台文館大門廣場及旁邊的228紀念館；晚間在台南文創園區、巴克禮紀念教會等也有串聯活動。基督教南崁多家教會晚間發起「為台灣祈禱會」，聲援台北。台中火車站前廣場、彰化火車站站前廣場串聯活動，各聚集上百人參與。花蓮、台東、嘉義、澎湖等多地也沒缺席串聯活動，民眾上街反對黑箱立法國會擴權。