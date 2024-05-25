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軍演話題在台不敵日本娛圈八卦

【明報專訊】大陸圍台軍演配合鋪天蓋地文宣，但隔海未能掀起太大波瀾，惟近年在陸發展的台灣明星紛紛轉發大陸官媒表態。英國廣播公司（BBC）報道，台灣網絡社群更關注日本歌手星野源的八卦消息，以及他與女星新垣結衣的婚姻狀况。

台灣的Google搜尋趨勢顯示，前日名列第一的是與新垣結衣結婚的歌手星野源，因為有網絡傳言稱「星野源外遇」。即便同一時間有關大陸演習的消息不斷傳來，這則名人的八卦新聞在台灣仍吸引更多流量。有些台灣人表示，「這（軍演）是已經習慣的現况」。

陸國防部：台獨挑釁一次 反制推進一步

大陸國防部發言人吳謙昨說，此次行動打的是「台獨」囂張氣焰，懾的是外部勢力干涉介入，完全合理合法、正當必要。「台灣地區領導人上任就嚴重挑戰一個中國原則，赤裸裸販賣『兩國論』，妄圖『以武謀獨』、『倚外謀獨』。」吳謙強調，「台獨挑釁一次，我們的反制就推進一步，直至實現祖國完全統一。」

22台籍藝人轉發大陸官媒文章表態

而大陸央視在微博發布「中國終將實現完全統一」文章，提到「台獨死路一條」等內容，至少有22名台籍藝人轉發，正在北京「鳥巢」開演唱會的五月天，主唱阿信昨晚亦特地提及「我們中國人」。陸委會表示，藝人都有自己立場，或許會因現實生活有不得不的作為，不過希望他們可以考慮一下台灣人的心情，也考慮一下自己出生的地方。大陸網民則列出表格統計，點名陳意涵、彭于晏、周杰倫等尚未表態的台灣藝人。

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