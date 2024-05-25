軍演2日未射實彈 動畫炸台3要地 轟炸機彈道導彈參演 賴清德：有適切應對

東部戰區一連兩天出動海陸空和火箭軍進行環台演練，昨日的軍演主要檢驗聯合奪權、聯合打擊、要域佔領控制能力，科目包括艦機協同、對海突擊、對陸打擊等訓練。東部戰區上載演練短片，顯示轟6K轟炸機掛彈起飛，殲擊機伴飛護航；還有多管火箭炮車隊出動，東風15短程彈道導彈升起等畫面。

至於「攻台」3D動畫，可見陸上、艦艇發射導彈和火箭，戰機和轟炸機也紛紛發射導彈，一時之間「萬箭齊發」，最後分別落在台北、高雄與花蓮，輔以陷入火海的影像和高爆聲響。台北、高雄與花蓮三地在文宣中被分別列為「台獨支撐柱」、「台獨大本營」、「台獨輸血管」，其中打擊花蓮是為了阻止美日等外援。

陸海警船台島以東海域演練

大陸海警繼前日在靠近大陸的烏丘嶼、東引島海域演練後，昨派遣以海警2304艦為首的4艘艦艇編隊，到台島以東海域開展綜合執法演練，重點開展查證識別、警告驅離等科目訓練。執法短片畫面顯示，其間有噴射高壓水炮，以及持槍海警乘搭快艇查驗漁船等情况。

台灣軍方昨公布一批拍攝到的大陸軍艦艇照片，包括紹興艦、南京艦、成都艦、南通艦、西安艦，各有一艘台艦監控。當天，賴清德與防長顧立雄進行視像會議，了解軍方針對大陸軍演的應處措施。賴強調確保台海的安全穩定、守護台灣的自由民主，是台灣一貫的防務目標。

美國國務院發言人回覆中央社稱，對情况感到關切，認為中國大陸的行為有升級風險，侵蝕數十年來維持區域和平穩定的長期規範；美方對在該區域的現有兵力部署及運作充滿信心。美國第七艦隊官員表示正關注印太地區的「所有活動」，並「非常認真地」承擔起嚇阻這個區域侵略行徑的責任。

美官員敦促陸克制

華外交部：縱容台獨引火燒身

共同社報道，日本防相木原稔昨稱高度關注解放軍動向，將做好日本周邊的警戒監視工作。歐盟、聯合國秘書長發言人均發聲明敦促各方克制。

針對美方官員敦促中方在台灣問題上保持克制，中國外交部發言人汪文斌昨回應稱，縱容支持「台獨」只會引火燒身，中方決不允許任何勢力以任何藉口為「台獨」分裂活動提供保護傘。汪文斌說：「台灣是中國的台灣，輪不到美國說三道四。台海局勢緊張的根源在於民進黨當局企圖倚美謀『獨』，美國一些勢力打着維護地區和平穩定的幌子圖謀『以台制華』。」

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