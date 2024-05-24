國民黨籲對岸克制 冀台軍方審慎應對

中央社報道，朱立倫強調台灣主流民意反對任何以武力改變現狀的企圖，軍事演習釋放的錯誤信號，已對兩岸和平發展的前景造成傷害。國民黨表示，期盼台軍方審慎應對並衡量需否升級戰備。

台灣淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑透露，解放軍上周就在閩粵交界大埕灣集結，軍演早有預謀。他認為，「聯合利劍2024A」延續去年4月環台軍演名稱，陸方意圖塑造對台軍事新常態，後續可能出現「B、C、D」演習，規模大小視乎日後局勢。國防安全研究院副研究員舒孝煌指出，此次演習區域在台灣防空識別區內，逼近24海里鄰接區範圍，「挑釁意味濃厚」。

台灣北部有漁民認為本次軍演「恐嚇不了台灣」，對生計影響不大。南部漁民則表示近期為漁場豐收時節，「出海怕被炮彈打到」，暫不出港，作業成本增加。

港台航班未受阻 港府：堅決反對台獨

台北桃園機場官網顯示，昨進出航班未發生大面積延誤。香港機管局回覆說，香港機場往來台灣航班維持正常運作；國泰航空稱旗下航班如常運作。民航處及機管局無正面評論事前有否收到內地部門通報。

對於有否就台海局勢制定方案，香港特區政府回應說將密切關注兩岸關係最新情况，並繼續按一個中國原則及中央政府處理香港涉台原則，促進港台經貿及人員往來，堅決反對台獨和外部勢力干涉。