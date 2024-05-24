特稿：學者：軍事反制新模式 精打台要地阻支援

專家指實戰味濃 演習有三「新」

解放軍海軍研究院研究員鄭宏表示，此次演習與以往反制行動相比，規模更大、涉及的區域更多，實戰化的意味也更濃。

軍事專家張弛分析，此次演習有三「新」：一是中國大陸通過一系列軍事行動形成了「反切香腸」的新常態。近年來美國和台灣當局以「切香腸」的方式屢次衝擊中國大陸的底線和紅線。「只要台獨分裂勢力挑釁一次，解放軍就進取一步。」

二是這次演習取得了新突破。烏丘嶼、東引島作為台灣的外島，地理位置重要，台軍將其視為台海防御作戰的最前哨。這一次大陸艦艇的活動進一步擠壓了台軍的活動空間。

三是此次演習重點演練了對台島封鎖新模式。台灣四面環海，屬外向型經濟體，戰略物資大部分依賴進口。此次演習重點演練阻斷台灣能源進口生命線，阻斷「台獨」勢力想要逃避制裁向外逃竄的逃跑線，阻斷外部勢力向「台獨」勢力提供援助的支援線。

軍警協同升級 首抵兩外島限制海域

值得注意的是，此次反制行動，東部戰區與中國海警實現了軍警協同的升級。中國海警近期在金門附近海域已展開多次常態化執法巡查行動。此次，中國海警進入到台當局在烏丘嶼、東引島附近劃定的所謂「限制水域」，是一次「綜合執法演練」。配合海警行動，此次東部戰區聯合演習的一個重要科目是「聯合海空戰備警巡」。

中國國防大學教授孟祥青表示，「東部戰區的戰機除了進行戰備警巡以外，策應海警的艦艇第一次進入到烏丘嶼、東引島所謂的『限制海域』，體現出軍警協同的高效。這種配合是解放軍和海警的協同升級拓展，提升了聯合管控能力。」

孟祥青透露，此次演練進入烏丘嶼、東引島所謂「限制海域」的方式多樣，有的是從烏丘嶼北側進入，有的是從東引島南側進入，選擇的點位和方式靈活，顯示海警艦艇綜合執法管控能力的提升。「如果台獨分子執迷不悟，大陸可能會進一步加大懲戒力度，對烏丘、東引過往的台灣船登檢執法或進入台所謂的『禁止水域』，破除賴清德當局關於所謂『外島禁限水域』的認知敘事。」

鄭宏表示，聯合演訓在台島的北部、東部、南部展開，傳遞出非常明顯的信號。南部是「台獨」大本營，東部則是「台獨」的「輸血管」、「外援團」。鄭宏認為這顯然是大陸針對「台獨分子」的一次行動。「大陸從北到東到南拉了一條鏈條，台獨分子跳得越高，這條鏈條就會勒得越緊。」

孟祥青指出，「此次演習針對的不是台灣民眾，目的非常明確，是對『台獨』的震懾。其中一個演習科目叫『精打要害目標』，可以覆蓋其軍政要地，可以精確打擊港口機場。」

特約記者 鐘健