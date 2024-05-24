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解放軍無預警環台軍演 賴訪陸戰隊 台偵49軍機31艦 北京：懲謀「獨」講話

【明報專訊】解放軍東部戰區昨日出動海陸空和火箭軍兵力，環台灣島展開「聯合利劍2024A」演習，重點演練奪取戰場綜合控制權、精確打擊要害目標等科目，「塑造全方向圍島進逼之勢」。演習將持續兩天，事前未作預告，強調是要懲戒「台獨」、警告外部勢力。台灣軍方昨晚統計，共偵獲大陸49架次戰機、15艘戰艦及16艘海警船，解放軍在台灣24海里線附近活動，未使用實彈。

演習在台灣海峽，台島北部、南部、東部及靠近大陸的金門島、馬祖島、烏丘嶼、東引島周邊展開。同日，福建海警也組織艦艇編隊在烏丘嶼、東引島附近海域展開綜合執法訓練。

央視《新聞聯播》報道，早上7時45分開始，東部戰區聯合作戰指揮中心下達行動指令，海軍出動多個驅逐艦、護衛艦編隊向台島周邊海域多個方向高速機動，全方位圍島，迅速展開戰鬥部署，鎖定目標，展開主副炮、導彈等多類型武器、多維度立體飽和式模擬打擊。

陸艦對台喊話 模擬打擊潛艇

下午，戰區持續在台島周邊海、空域展開對海突擊、防空反潛、模擬打擊等科目訓練。其中在台島南部海空域，艦艇編隊和反潛巡邏機聯手，模擬攻擊水下目標。央視畫面顯示，大陸軍艦通過無線電向台灣軍艦喊話，警告「如果你們執迷不悟，甚至干擾我行動，我將採取懲戒措施」。

空軍方面，數十架次戰機成體系實施環台島戰巡、繞外島巡航，以及抵近台島周邊戰巡。在陸軍和火箭軍的支援掩護下，戰機掛載實彈，協同軍艦、導彈快艇模擬打擊「敵方」高價值軍事目標和偵巡艦機。畫面也可見導彈車吊裝、出動，但未見實彈射擊。

大陸軍事專家認為這次軍演有多項突破（見另稿），包括俗稱「斬首行動」的精確打擊軍政要地，以及對台島封鎖的新模式。

台批單邊軍事挑釁 美稱「鹵莽」

在台北，總統府發言人郭雅慧昨對軍演表示遺憾，批評大陸進行單邊軍事挑釁行為；國防部則全體官兵嚴陣以待，秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」的意志，呼籲民眾「軍民齊心」共同守護家園。

作為台灣三軍統帥的賴清德，昨到桃園勉勵海軍陸戰隊66旅，表示將持續推動防務改革、強化軍隊整體戰力，向世界展現守護民主台灣的決心。

對於台海局勢，法新社引述美國官員「強烈敦促」北京在台灣演習中保持克制，形容行動「鹵莽」。美國印太司令部副司令斯克倫卡（Stephen Sklenka）稱軍演在意料之中，呼籲區域內國家共同譴責。

中國外交部發言人汪文斌回應稱，中方敦促美方停止縱容支持「台獨」勢力，解放軍環台演訓，維護國家主權和領土完整，完全符合國際法和國際慣例，完全正當必要。國台辦表示，演習是對賴清德「5·20」就職講話謀「獨」挑釁的堅決懲戒，是對外部勢力縱容支持「台獨」、干涉中國內政的嚴厲警告，「我們的所有反制措施針對的是『台獨』分裂活動和外部勢力干涉，絕非針對廣大台灣同胞」。

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