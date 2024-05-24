駐京周記：年中購物節開鑼 實體店彎道超車

電商撤預售 大打價格戰

從5月20日開始，部分電商平台宣布今年「618」年中消費大促正式拉開帷幕。天貓宣布今年「618」取消官方預售環節，5月20日晚八時直接第一波開賣。隨後京東商城也宣布「618」大促銷將於5月31日開啟現貨銷售，並有每滿300元（人民幣，下同）減50元的跨店滿減活動。

根據淘寶天貓公布的數據，5月20日晚8時開賣4小時，59個品牌銷售額就突破億元，376個單品成交破千萬元。淘寶「百億補貼」商品成交額在開售首個小時，就已經比去年開售同期增長596.5%。

相比某些日用品服裝店舖的「先漲價再降價」，電器類產品的價格確實比平時優惠不少。京東平台iPhone15的官方售價降到了4599元起，比標價的5199元降價約10%。記者上個月剛添置一台掃地機械人，看到促銷價格比當時入手價格低了400元，還是有些肉痛。

不僅線上平台大打價格戰，線下商場也都使出渾身解數。記者對比了北京幾個家居市場電器商品的價格，實體商城同樣的產品價格相差不大。儘管各商場還未正式開啟「618」活動，但商戶都表示接到了調價通知，看齊線上商城，從5月20日起調低售價。不僅如此，實體店價格比線上還要再優惠百元以上。

線下准賣線上爆款 可自行調價

有國產大型家電零售商對記者表示，往年無論大促銷還是平日，線下店舖不被允許售賣線上款的貨品。但今年開始，廠商放寬了線下店舖售賣的貨品範圍，並且允許店舖自行調整價格。線上爆款產品也可以在線下渠道以更優惠的價格購入，疊加商場及店舖的活動，比線上價格更有優勢。「相比往年，今年實體店稍微好做了一些。」老闆表示，「現在扶持實體經濟，比起以前線上更便宜，現在在實體店買更划算。」

記者隨機對比了店內價格與電商價格，普遍比電商價格便宜200元以上，部分商品優惠幅度能達到500元。

駐京記者 王佩凡