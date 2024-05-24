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粵撐廣深珠低空客運 打造灣區「空中走廊」

【明報專訊】廣東省政府前日發文件，提出支持廣州、深圳、珠海等具備條件的省內城市，開通市內和城際低空客運航線，打造覆蓋大灣區主要區域的「低空空中交通走廊」；計劃2026年低空經濟規模超過3000億元人民幣，基本形成廣深珠聯動的低空經濟產業格局。

計劃2026低空經濟3000億

據《廣東省推動低空經濟高質量發展行動方案（2024-2026年）》，當局鼓勵利用直升機、eVTOL（電動垂直起降飛行器）等低空飛行器，探索拓展空中通勤、商務出行、跨境飛行等低空新業態。在建立「低空智慧物流體系」方面，結合省內物流園區、速遞分撥中心等佈局，建置無人機物流節點，進行無人機城際運輸及配送應用。到2026年，廣東要建設一批通用機場和起降場、起降點，基本建成互聯互通地面基礎設施網絡，完成核心區域低空智聯基礎設施建設。

方案亦提出，要培育具有全球競爭力的低空經濟產業群聚，還將積極引導和支持發展各類低空經濟新興消費項目，開發和推廣低空觀光、飛行體驗、高空跳傘等低空旅遊產品，在省內著名景點打造低空文旅應用試點示範，推動開通粵湘跨省文旅航線。

垂直起降場設全國標準

同日，中國民用機場協會發布內地首個《eVTOL起降場技術要求》團體標準，對eVTOL起降場的物理特性、障礙物限制、場址選擇、結構設計、專用設施設備等技術參數做了明確闡釋。

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