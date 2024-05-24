山東調研擴大開放 召企業談改革 習：解決「百姓急難」就業增收

今年7月將召開二十屆三中全會，重點研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題。近期中央領導人陸續到各地視察調研，為三中全會做準備。習近平前日起在山東省日照市等地考察調研港口建設、擴大對外開放和生態保護、提高人民生活品質等情况；昨日下午，習在濟南市主持召開座談會。

馮國經提香港更好融入新格局

新華社報道，國家電投董事長兼黨組書記劉明勝、深創投董事長兼黨委書記左丁、安踏董事局主席丁世忠、浙江傳化董事長徐冠巨、德國博世（中國）投資總裁徐大全、香港馮氏集團主席馮國經、北京大學國家發展研究院教授周其仁、中國宏觀經濟研究院長黃漢權、中國社科院世界經濟與政治研究所副所長張斌等9名企業和專家代表先後在座談會上發言。其間，馮國經就「推動香港更好融入新發展格局」提出意見建議。

大家發言後，習近平發表講話稱，改革是發展的動力，進一步全面深化改革，要奔着問題去、盯着問題改，堅決破除妨礙推進中國式現代化的思想觀念和體制機制弊端，着力破解深層次體制機制障礙和結構性矛盾。

習近平強調，推進經濟體制改革要從現實需要出發，從最緊迫的事情抓起。「抓改革、促發展，歸根到底就是為了讓人民過上更好的日子。」習近平稱要從人民的整體利益、根本利益、長遠利益出發謀劃和推進改革，「注重從就業、增收、入學、就醫、住房、辦事、託幼養老以及生命財產安全等老百姓急難愁盼中找準改革的發力點和突破口」，多推出一些民生所急、民心所向的改革舉措，多辦一些惠民生、暖民心、順民意的實事。

堅持人民民主專政不動搖

習近平指出，改革無論怎麼改，堅持黨的全面領導、堅持馬克思主義、堅持中國特色社會主義道路、堅持人民民主專政等根本的東西絕對不能動搖；同時要敢於創新，把該改的、能改的改好、改到位，看準了就堅定不移抓。