內地社媒嚴打奢靡炫富 百萬粉絲博主全網封殺

綜合內媒報道，「王紅權星」本名王洪全，職業為演員，在社交平台以富豪形象示人，曬出大量名牌手袋、名貴珠寶，經常參加國內外拍賣活動，自稱在北京有7間呎價萬元的豪宅，「如果身上的打扮加在一起沒有8位數（千萬）肯定是不可以出門」。其抖音帳號顯示因違反相關規定被封禁，封禁前有437.4萬粉絲；微博、「小紅書」帳號均無法訪問。

有稱「身上打扮沒8位數不可出門」

「鮑魚家姐」擁有230萬粉絲的抖音帳號也遭禁言，小紅書則無法搜尋。「鮑魚家姐」為自己打造廣東豪門闊太的人設，經常高調炫富，在網上分享珠寶首飾，被貼上「暴發戶」、「土豪」的標籤。另一被封禁的網紅「柏公子」喜歡展示波子跑車、勞斯萊斯等豪車，對奢侈品牌Hermes尤為着迷。

自稱京城第一名媛、有625萬粉絲的抖音博主「田田小阿姨」在本次「炫富網紅圈地震」後，刪除了與「王紅權星」互動的相關影片。據「藍鯨財經」昨報道，「田田小阿姨」的抖音帳號能正常訪問但無法被搜索，抖音客服回應稱平台沒有限制搜索，估計是帳號擁有者本人設置。

中央網信辦3月部署開展2024年「清朗」系列專項行動，其中提及要對「鼓吹炫富拜金」的亂象進行整治。抖音、小紅書、微博、快手、嗶哩嗶哩等內地主流社交網絡平台均在15日發公告稱，針對近期網路上出現的「奢靡浪費」、「炫富拜金」等問題從嚴打擊。據新浪微博公告，整治對象包括以「最貴」、「天價」為噱頭炒作豪車評測、豪宅展示；炫耀自己是「有錢人」或炫耀「土豪朋友」展示優越條件、歧視他人；炫耀高額收入、奢侈消費的「財富自由」虛假人設；展示大量現金、撒錢動作配合誇張內容；未成年人使用大量奢侈品。

微博另打擊「炒作底層群體掙扎」

除「炫富拜金」，微博公告還表示要打擊「誇大炒作底層群體掙扎生存」，惡意關聯、煽動鬧事，強調階級對立」的「不良導向信息」。「清朗」系列專項行動亦要求整治「扮窮」、「賣慘」等博眼球內容。