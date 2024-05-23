將率團叩關WHA 台衛福部長：陸阻撓力道越來越大

稱台須爭國際友誼抗衡

中央社報道，邱泰源談到這次到日內瓦的目標、以及台媒記者在申請階段被要求提供「中國護照」等議題時表示，WHA混戰他很有經驗，曾以立法委員、台灣醫師公會全聯會理事長身分參與，這已是他第5度前往。

邱泰源認為，台灣很幸運，在健康、環境、醫療等各方面表現水準都高於世界衛生組織（WHO）期待，世界各國相當支持台灣多參與國際社會，發函給WHO，要求給予台灣觀察員身分參與WHA，他舉例，世界醫師會日前發函給WHO，要求給予台灣觀察員身分參與WHA。

不過邱泰源承認，台灣參與WHA所受到的政治力量仍很大，根據他近年觀察，中國大陸施加力道越來越強，他呼籲台灣要更加團結、爭取更多友誼抵抗阻撓。

他數度強調，台灣針對這個議題要更團結、更想辦法，爭取更多友誼，來抗衡中國大陸一直可能針對相關的議題，而且中國大陸投入更多資源，軟硬兼施；台灣面臨相當嚴峻的挑戰，除了要向世界展現健保制度、醫療品質等實力，全民也要有共識，唯有更團結，才能一致對外抗爭。