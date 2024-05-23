明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

將率團叩關WHA 台衛福部長：陸阻撓力道越來越大

【明報專訊】第77屆世界衛生大會（WHA）將於下周一在瑞士日內瓦召開，台灣自2017年起未正式獲邀已觀察員身分與會，今年第8度叩關，將由新上任的衛福部長邱泰源循例率「世衛行動團」前往，向與會各國當面說明台灣訴求。他昨（22日）表示，中國大陸阻撓力道越來越大，台灣須更團結、爭取更多國際友誼以抗衡。

稱台須爭國際友誼抗衡

中央社報道，邱泰源談到這次到日內瓦的目標、以及台媒記者在申請階段被要求提供「中國護照」等議題時表示，WHA混戰他很有經驗，曾以立法委員、台灣醫師公會全聯會理事長身分參與，這已是他第5度前往。

邱泰源認為，台灣很幸運，在健康、環境、醫療等各方面表現水準都高於世界衛生組織（WHO）期待，世界各國相當支持台灣多參與國際社會，發函給WHO，要求給予台灣觀察員身分參與WHA，他舉例，世界醫師會日前發函給WHO，要求給予台灣觀察員身分參與WHA。

不過邱泰源承認，台灣參與WHA所受到的政治力量仍很大，根據他近年觀察，中國大陸施加力道越來越強，他呼籲台灣要更加團結、爭取更多友誼抵抗阻撓。

他數度強調，台灣針對這個議題要更團結、更想辦法，爭取更多友誼，來抗衡中國大陸一直可能針對相關的議題，而且中國大陸投入更多資源，軟硬兼施；台灣面臨相當嚴峻的挑戰，除了要向世界展現健保制度、醫療品質等實力，全民也要有共識，唯有更團結，才能一致對外抗爭。

相關字詞﹕世衛組織 邱泰源 台灣 世衛大會

上 / 下一篇新聞