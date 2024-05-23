歐盟中國商會：中方擬上調大排量進口車稅率

歐盟中國商會周二（21日）透過X平台發表聲明提到，這一潛在舉措，將對歐洲和美國的汽車製造商產生影響。此前，美國拜登政府將中國電動汽車的關稅提高到100%，歐盟正調查中國汽車製造商受益於政府補貼從而獲得的不公平優勢。

華專家：與某國保護主義有別

商會在聲明中，引述內地官媒《環球時報》英文版周二刊登的一篇獨家專訪。中國汽車技術研究中心首席專家劉斌受訪表示，根據世貿組織規則，中國對進口汽油車和SUV（運動型多用途車）的臨時關稅稅率，最高可以考慮提高到25%。

他稱，這一調整不僅符合世貿規則，也符合中國推動汽車產業綠色轉型、追求碳減排的目標，並「與某些國家和地區的保護主義行為有根本區別」。

《環球時報》指出，2023年中國進口25萬輛發動機排量大於2.5升的汽車，佔進口汽車總量的32%。若提高臨時關稅稅率，將對從歐盟、美國進口的汽車造成重大影響。

上周，拜登政府宣布對多項中國輸美產品加徵高額關稅，尤其對中國電動汽車進口關稅增加至100%。歐盟委員會主席馮德萊恩亦暗示歐盟可能對中國電動車正式加徵關稅，但明言將採取與美國不同的做法。

昨日，外交部發言人汪文斌表示，保護主義解決不了歐盟的問題。中歐互為第二大貿易伙伴，都是建構開放型世界經濟的重要力量，應該透過對話協商解決具體經貿問題。