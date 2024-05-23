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回應美制裁華企對台售武 中方反制美12軍工企10高管

【明報專訊】外交部昨（22日）公布關於對美國軍工企業及高級管理人員採取反制措施的決定，決定即日起對美國12間軍工企業及10名高級管理人員採取反制措施，回應美國此前以涉及俄羅斯因素為由，對多間中國實體實施制裁，並持續向台灣售武。這是中方本月第三度對美方人員及實體進行反制。

據中新社報道，決定稱，一段時間以來，美國無視中方在烏克蘭危機上的客觀公正立場和建設性作用，以所謂涉俄羅斯因素為由對多家中國實體濫施非法單邊制裁，大搞單邊霸淩和經濟脅迫，嚴重侵犯中方企業、機構和個人正當合法權益。同時，美國持續向中國台灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。

決定指出，依據《中國反外國制裁法》有關規定，中方決定對美國軍工企業及高級管理人員採取反制措施。對洛克希德‧馬丁導彈與火控公司、洛克希德‧馬丁航空公司、標槍合資公司、雷神導彈系統公司、通用動力軍械與戰術系統公司、通用動力信息技術公司、通用動力任務系統公司、海岸間電子公司、系統研究與模擬公司、鐵山解決方案公司、應用技術集團、阿克西恩特公司等12家美國軍工企業，凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產。

對諾斯羅普‧格魯曼公司董事長凱西‧沃登及通用動力公司副總裁、通用動力軍械與戰術系統公司總裁菲拉特‧蓋曾等10名企業高級管理人員，不予簽發簽證、不准進入包括香港及澳門特區的中國境內。

相關字詞﹕售武 一個中國 軍工企業 反制

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