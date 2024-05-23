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教宗：中國天主教羅馬教會已共融

【明報專訊】中梵主教任命協議今年10月將再談續約，教廷前日（21日）在宗座傳信大學舉辦的「首屆中國主教會議百年紀念研討會」，教宗致詞時也強調，當前中國天主教已與羅馬教會「共融」。

上海主教：教會須走中國化道路

中央社報道，教廷舉辦的這場研討會規格甚高，除了罕有邀請多名高層級中國主教與會，教宗方濟各以預錄影片致賀詞。他提到中國主教會議1924年在上海舉行，是首次、也是唯一一次在中國舉行過的主教會議。他稱，首屆中國主教會議的與會者，決定將中國教區領導權委託給當地神父，讓中國教會有更多中國面孔，這不是改變策略，而是找到最符合教會使命的路。中國天主教會現在已與羅馬天主教「共融」，同行在當下。

中國天主教主教團主席、上海主教沈斌在發言中提到，當年西方傳教士「高高在上」，以及他們透過中國與歐洲各國簽訂的不平等條約來「保護外國列強」。今天的天主教會必須有中國觀點，尊重中國文化，「必須走一條與當今中國社會文化相適應的中國化道路」。

美聯社指，這可能是外界記憶中首次，一名大陸主教被中國政府准許以主旨演講者身分，參與梵蒂岡的一場重要公開活動。

賴清德晤教宗特使 盼共護和平

另邊廂，在同一日，新上任台灣領導人賴清德在總統府會見作為教宗方濟各特使的布朗（Charles Brown）總主教。賴在會晤中表示，新政府期盼未來與教廷一起合作，共同維護區域的和平穩定，也保證宗教信仰的自由。

相關字詞﹕教宗方濟各 中梵臨時協議 中梵關係

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