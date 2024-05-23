梵蒂岡擬內地常設辦事處 台密切關注 梵：可考慮定新外交方案 華：願推中梵關係不斷改善

據路透社報道，帕羅林周二（21日）在教廷舉辦的「首屆中國主教會議百年紀念研討會」上表示，希望能在中國大陸設立常設代表處，「我們長久以來都希望在中國有穩定局面」，並表明可以考慮為此制定新的外交方案。

梵蒂岡去年獲准在越南駐留教宗代表，越南是另一個與梵蒂岡沒有外交關係的國家。帕羅林建議中國特使可以換一個頭銜。「（它的）形式可能不同，我們不要只拘泥於一種方式」。

帕羅林出席的「首屆中國主教會議百年紀念研討會」，是一場紀念1924年5月在上海召開的首屆也是唯一一次中國主教會議100周年的會議，是中梵之間罕見高層會談的平台，邀請了中國天主教主教團主席、上海主教沈斌，及中國天主教愛國會秘書長譚立鑄等中國官方教會高層參加。其中，沈斌去年被中國天主教會任命為上海教區主教，但因事前沒有按照北京與梵蒂岡達成的協議與梵蒂岡協商，一度引起教廷的不滿。

中梵在中國教區主教任命問題上長期分歧，雙方在2018年簽訂「主教任命臨時協議」。該協議每兩年需重新續約，上一次延長是在2022年，預料今年稍後中梵將商討延續協議。該協議簽訂至今已近6年，僅任命了9名中國主教。

教廷研認中國主教團合法

中央社報道指，帕羅林是在研討會後，向現場媒體以「吹風」方式說明前述想法。一名與會神職人員透露，帕羅林另被問到教廷是否將承認中國政府成立的「中國天主教主教團」合法性，帕羅林表示「教廷正在研議中」，顯示教廷似乎考慮在此點上向中國政府讓步。

在北京，外交部發言人汪文斌昨在例行記者會上，被問到梵蒂岡方面需滿足什麼條件才能實現在中國設辦事處的目標，在沒有建立全面外交關係的情况下，中國是否允許；對此，汪未有正面回應，表示近年來中梵保持接觸，就雙邊關係和國際熱點問題深入溝通，不斷增進了解與互信。「我們願同梵方共同努力，推動中梵關係不斷改善」。

另外，梵蒂岡是台灣在歐洲的唯一邦交國。帕羅林的此番言論不僅意味着梵蒂岡與中國大陸關係的重大升級，也被外界認為台梵之間的邦交關係可能生變。

外界料台梵邦交關係或生變

台外交部昨表示，會密切關注梵中互動情形，並持續推動與教廷及天主教會在人道關懷領域的合作，持續深化台梵基於共同理念的長久邦誼。

專家：教務考量 非急升級關係

對於教廷在中國大陸設辦事處，中央社引述一名梵中關係專家解釋，主因非外界所臆測的「急於升級對陸外交關係」，而是教務考量，教廷希望「真正落實執行主教任命協議」，因為教宗雖對中國主教有「最後同意權」，但中國政府提出人選的過程太不透明，教廷若未派代表在當地，根本不可能進行實質審查。

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