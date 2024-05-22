菲前文官長：南海無君子協定

前防長引習近平：有生之年難解決南海爭議

菲通社報道，菲眾議院兩個小組就「君子協定」事件展開調查，並於前日開始舉行聽證會。梅地亞爾蒂昨表示，杜特爾特和習近平在2016年10月至2019年8月8次正式會晤，每次都有外交部長陪同，「無論如何，沒有達成任何協議，包括我在場的兩次會談」。梅地亞爾蒂稱，杜特爾特作為律師，深知與中國達成非正式的「君子協定」是極不明智的行為。

洛倫扎納也稱自己幾乎參加了2016年至2019年杜特爾特和習近平的所有會議，在2019年的最後一次雙邊會議上，杜特爾特當着所有人的面宣稱，他正在根據《聯合國海洋法公約》維護菲律賓對西菲律賓海（南海一部分）的權利；當時習近平表達了希望南海爭議留待下一代解決的態度。

在前日的聽證會上，菲外交部助理部長Aileen Mendiola-Rau 表示，他們沒有中國大使館引用的「君子協定」紀錄。高級國務顧問Fretti Ganchoon 表示，司法部尚未看到所謂的協議。

杜特爾特前發言人Harry Roque 此前曾稱杜特爾特與中國達成口頭「君子協定」，菲不會向仁愛礁運送建築材料，以維修加固「坐灘」軍艦。