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菲前文官長：南海無君子協定

【明報專訊】菲律賓總統府前文官長梅地亞爾蒂（Salvador Medialdea）昨日出席眾議院聽證會，否認前總統杜特爾特和中國國家主席習近平在正式會晤期間，曾就南海問題達成過「君子協定」。菲前防長洛倫扎納（Delfin Lorenzana）則引述習近平2019年曾對杜特爾特稱，「我們無法在有生之年解決這個問題（南海爭議），但也許我們的子孫足夠聰明找到解決之道」。

前防長引習近平：有生之年難解決南海爭議

菲通社報道，菲眾議院兩個小組就「君子協定」事件展開調查，並於前日開始舉行聽證會。梅地亞爾蒂昨表示，杜特爾特和習近平在2016年10月至2019年8月8次正式會晤，每次都有外交部長陪同，「無論如何，沒有達成任何協議，包括我在場的兩次會談」。梅地亞爾蒂稱，杜特爾特作為律師，深知與中國達成非正式的「君子協定」是極不明智的行為。

洛倫扎納也稱自己幾乎參加了2016年至2019年杜特爾特和習近平的所有會議，在2019年的最後一次雙邊會議上，杜特爾特當着所有人的面宣稱，他正在根據《聯合國海洋法公約》維護菲律賓對西菲律賓海（南海一部分）的權利；當時習近平表達了希望南海爭議留待下一代解決的態度。

在前日的聽證會上，菲外交部助理部長Aileen Mendiola-Rau 表示，他們沒有中國大使館引用的「君子協定」紀錄。高級國務顧問Fretti Ganchoon 表示，司法部尚未看到所謂的協議。

杜特爾特前發言人Harry Roque 此前曾稱杜特爾特與中國達成口頭「君子協定」，菲不會向仁愛礁運送建築材料，以維修加固「坐灘」軍艦。

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