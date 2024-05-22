內地兩日2斬人案 一釀3死2傷

川巴士男子鎅刀施襲

據「封面新聞」報道，四川自貢一架巴士昨日下午4時許行經自流井區東方廣場附近時，車上一男子突然毆打司機，並持美工刀攻擊其他乘客。有女乘客從車後窗哭着跳下車。一名外賣車手經過，見狀衝上車與其搏鬥，奪下刀扔出車窗外。網上短片顯示，施襲者最後被衆人按在巴士前門附近，面部流血，多個持長槍武警、特警到場將其帶走。

自貢警方通報，52歲倪姓疑兇（智力殘疾且有癲癇病史）乘車時突發抽搐暈倒，獲巴士司機救醒後，倪突然用隨身攜帶的美工刀將劃傷司機和一名乘客。

湖南郴州石榴灣公園周一晚發生命案，微博上有目擊者指，當晚8時許，一名黑衣男子突然在人群中揮刀亂砍，現場一片混亂，有人倒在血泊中，頭部血流不止。警方連夜出動，將公園附近封鎖。郴州市公安局蘇仙分局昨日通報，20日晚，蘇仙區一公園發生一起刑事案件，造成3人死亡、2人受傷，35歲的男性疑犯黃×朋已被公安機關抓獲，傷員救治、案件偵辦等工作正在進行中。