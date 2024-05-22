廿歲男捷運斬人釀3傷 隨身攜3刀 有精神病紀錄

同日捷運鄭捷殺人案十周年

中央社引述台中警局第六分局指出，一名20歲洪姓男子當天上午11時3分，在中捷綠線水安宮站搭上開往北屯總站捷運列車，11時15分列車快到市政府站時，出於不明原因持刀在列車上攻擊其他乘客。警方獲報後立即派員趕赴現場，將疑兇逮捕。現場查扣男子攜帶的1把菜刀、2把水果刀共3把刀械。目擊者稱，洪男突然從包中拿出刀砍人，距離最近的乘客中刀，另一人奪下其菜刀，洪男又拿出其他刀具，車廂內其他乘客上前合力制服洪男。

受攻擊的2名乘客受傷送醫、1人輕傷未送醫。台中市政府消防局表示，救護車到場後3人送醫，其中17歲男性右肩、右胸及右上臂等3處共22厘米撕裂傷，27歲男性面部有約15厘米傷口，洪男右手指受傷，均送往林新醫院治療。台中市長盧秀燕昨日午間探望傷者，表示政府承擔醫藥費並發慰問金。台中地檢署表示，後續將依殺人未遂罪嫌偵辦。受事件影響，台中捷運一度關閉市政府站，下午已恢復運營。台中、高雄、新北等地捷運均加強警戒。

被捕後稱情緒差 實習時獲患者家屬致謝

台中警方表示，洪男家住南部，前晚搭車北上台中入住西屯區某汽車旅館，昨日上午退房後前往捷運站犯案，其家人不知情。警方稱洪男有精神病史，為衛生局列管個案，被捕後自稱情緒不佳，是否為隨機殺人有待調查。高雄市衛生局表示，洪男在屏東與家人同住，2020年3月曾住院，此後規律就醫、服藥。衛福部心理健康司表示，目前尚無法確定疑犯動機與當下精神狀況。據台媒報道，洪男就讀於高雄某護理專科學校，在高雄某醫院實習曾獲患者家屬致謝，到下一間醫院後，曾向校方表示因壓力過大申請暫停實習獲准，目前不在校內也不在醫院實習。

造4死24傷的台北捷運鄭捷隨機殺人事件昨日滿十周年，民衆及官員下午在事發車站外悼念死傷者。新北市議員林國春昨日呼籲保留死刑，「威嚇作用」避免同類悲劇再發生。