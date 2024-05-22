藍白挾優勢續審立院改革法 萬人集會抗議擴權

中央社昨報道，日前在立院肢體衝突中受傷的民進黨立委沈伯洋和郭國文昨帶傷現身議場，立法院長韓國瑜表示，「17日打得頭破血流，新總統上任第二天如果再發生衝突，我們怎麼交代？應該讓世界看到台灣的真善美」。

這次的改革法案爭議，源於在立法院佔多數議席的藍白陣營（國民黨及民眾黨）共同提出《立法院職權行使法》第25條修正條文，包括「強化人事同意權」、「總統國情報告常態化」以及「藐視國會罪」等。

「藐視國會罪」最高罰20萬台幣

在藍白人數優勢下，立法院會上午處理部分修正案。其中被認為最具爭議的「藐視國會罪」，新增被質詢人不得反質詢，不得拒絕提供資料、隱匿資訊、虛偽答覆或有其他藐視立法院的行為，違者可處2萬元以上、20萬元以下新台幣罰金。民進黨團在下午四度提出散會動議，但經表決後都遭藍白黨團否決。截至下午5時半，僅二讀表決通過10條條文。藍白黨團提案延長開會時間，以人數優勢通過，立法院會挑燈夜戰。

在立法院外，有民間團體和民眾集結，要求法案退回委員會重審，喊出「沒有溝通，不是民主」、「韓國瑜下台」等口號。主辦團體表示，截至晚上8時，現場有超過18,000人聚集。台灣聯華電子創辦人曹興誠上台發言稱，「擴權法案是把立法權壓着行政權，壓着司法權，最後變成立法獨大」，並高呼「我們不要變成香港好不好！」