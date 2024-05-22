央媒轟賴清德「台獨自白書」 王毅：叛民族祖先 美歡迎承諾維持兩岸現狀 籲京克制勿威嚇

據外交部網站消息，外長王毅周二在哈薩克出席上海合作組織外長會議發言時，表示台灣問題是中國核心利益中的核心，台獨分裂活動是台海和平的最大破壞性因素，「無論他們如何折騰，都阻擋不了中國終將實現完全統一，台灣必將回歸祖國的懷抱」。王毅說，中方讚賞上合組織成員國堅定恪守一個中國原則，「相信大家會繼續支持中國人民反對台獨分裂活動、爭取國家統一的正義事業」。

新華社昨日的評論指，賴清德選前矢口否認自己是「台獨金孫」，一上台便現了原形；其發表所謂「就職演說」，通篇充斥詭詐的政治謊言，大肆宣揚台獨分裂謬論，惡毒煽動兩岸對立對抗，鼓譟「倚外謀獨」、「以武謀獨」。

中央廣播電視總台「台海之聲」刊發的評論強調，賴清德公然販賣「兩國論」，但改變不了兩岸同屬一個中國的事實，改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，阻擋不了祖國終將統一的歷史大勢。

《人民日報》刊發的評論則表示，賴清德大肆宣揚分裂謬論，煽動兩岸對立對抗；其在講話中大放厥詞，再次暴露其「台獨」的頑固立場，一紙空文欺騙不了世人，只會在賣國禍台的恥辱柱上再次記上一筆。

蓬佩奧：美助台自衛是法律道德義務

另邊廂，美國國務院呼籲北京保持克制。美國國務院發言人以背景說明方式，電子郵件回覆中央社時指出，已經注意到賴清德在就職演說中承諾將確保兩岸和平穩定、並維持兩岸現狀。對此，美國務院表示歡迎。

這名發言人強調，北京不應利用台灣政權交接期為藉口或理由，進行挑釁或威嚇行動；美國對台政策沒有改變，美國反對任何一方單方面改變現狀，不支持台灣獨立，支持兩岸對話，並期望兩岸分歧能以和平、海峽兩岸人民可接受方式解決。

據中央社報道，在台參加就職觀禮的外賓，則對賴清德多有讚賞。美國前國務卿蓬佩奧昨表示，美國協助台灣自衛是法律、道德義務，「保衛台灣不僅是為了保護一個小島的民主，更是維護戰略前沿、維護國際法、維護經濟利益與全球和平穩定」。

出席觀禮的意大利參議院首席副議長錢益友認為，賴的就職演說「發出了重要的和平信號」，意大利作為七大工業集團國（G7）輪值主席，應致力捍衛台海現狀。

美國《紐約時報》則指，相較剛卸任的蔡英文，北京更不信任賴清德，加上國際環境艱困，賴清德將面臨更嚴峻挑戰。

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